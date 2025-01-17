Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

KKTC tarafında Kasım 2024 ait veriler açıklandı. Dikkat çeken noktlarda mevduat hesalaının büyük bir bölümü bir ay vadeli hesaplarda olduğu görülüyor. Ayrıca Türk lirasında mevduatların toplam mevduat içindeki payı yüzde 15 civari olduğu görüldü. Türiye tarafında haftalık yayımlanan para- banka ve menkul istatistikleri yayımlandı. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 211.8 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptılar, aynı haftada ise 460 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleşti. Kur Korumlaı Mvduat (KKM) hesaplarında 23.2 Milyar TL’lik azalış olduğu görüldü. TCMB’nin Brüt Döviz Rezervleri 1.8 Milyar dolar civarında ve Altın

Rezervleri de 676 Milyon Dolar düzeyinde artış

Görüldü. Dün yine önemli haberlerden biri Deutsche Bank Dolar/TL analizini revize ederek 43 TL’ye yükselttiği görüldü. Sebep olarak ise yapışkan enflasyonun dikkat çekerek belirtti.

Borsa tarafında ise BIST100 endeksi dün güne ABD TÜFE verileri sonrası pozitif bir başlangıç yaptı, gün içi dalgalanmaların devam ettiği endekste günü yüzde 1.30 yükselişle 9,866 seviyesinden kapadı.

Dün İngiltere tarafında GSYIH büyüme rakamları açıklandı. Aylık bazda beklentinin altında yüzde 0.1 büyüdüğü görüldü. Önceki açıklanan negatif büyümeye göre olumlu olarak yorumlandı.Hükümet tarafında ise veriler sonrasında büyümenin artırılması amacıyla çalışmalar yapılacağı açıklandı. Bunun yanında ise İngiltere tarafında bütçe plan açıklamasından sonra yapılan anketlere göre firmaların operasyonel süreçlerin 2025 yılında azaltılacağı belirtildi.

Dünya Bankası Perşembe günü, ABD'nin tüm ürünlere uygulayacağı yüzde 10'luk gümrük vergilerinin, ABD'nin ticaret ortaklarının da kendi gümrük vergileriyle karşılık vermesi halinde, 2025 yılında zaten zayıf küresel ekonomik büyümeyi azaltabileceği konusunda uyardığı görüldü. Dünya Bankası, yapılan simülasyonlarda, ABD'nin 2025 yılında tüm ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinde yüzde 10'luk bir artışın küresel büyümeyi yıl boyunca yüzde 0.2 oranında azaltacağını, diğer ülkelerin benzer şekilde davranmasının ise büyümeye yönelik darbeyi daha da kötüleştirebileceğini gösterdiğini belirtti. Pazartesi günü göreve başlayacak olan ABD Başkanı seçilen Donald Trump, küresel ithalatlara ve ABD sınırlarını geçen göçmenlere kısıtlama , Kanada ve Meksika'dan ithalatlara vergi ve Çin mallarına yüzde 60 gümrük vergisi önerdi. Kanada da dahil olmak üzere bazı ülkeler misilleme yapma sözü verdi. Bu verilerle hem ABD için hemde küreselde genel olarak ülkelerin büyümesi etkileyebileceğini görülüyor. Diğer bir tarafından muhtemel yeni bir dünya konjöktürüne hazırlandığımız bu zamnalarda Trump’ın Pazartesi göreve başlaması bekleniyor. Elde edilen verilerde Trump’ın ilk günden bir çok yasa imzalayacağı belirtiliyor. İlk günden göç, reformlar ve potansiyel olarak tarifelere odaklanacağı beklentisi hakim.

Ham petrol fiyat 78 dolar, Brent petrol fiyatı 80 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2.711 dolar düzeyinde seyrediyor. Altın yılın başından beri yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 101 bin dolar seviyesine tekrar çıktığı görüldü.

Paritelerde USD/TRY 35.55, EUR/TRY 36.58, GBP/TRY 43.41 seviylerinde işlem görülüyor.

Bügun İngiltere tarafında Perakende satışlar, Avrupa tarafında ise TÜFE verileri takip edilebilir.