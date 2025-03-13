Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 54 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde, Bankacılık şirketleri önderliğinde pozitif seyrin ivme kazandığı endekste; seansın sonunu da yüzde 1,36 oranındaki yükselişle, 1 Ağustos’tan bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 10.580,26 puandan noktaladı.

TCMB tarafından dün açıklanan Ödemeler Dengesi veri setinde; manşette yer alan Cari İşlemler Dengesi, Ocak ayında 3 Milyar 795 Milyon Dolar açık verdi. Özellikle ABD’de yaşanan gıda sorunu nedeniyle enflasyonda daha yüksek bir artış beklenirken, açıklanan veriler beklentilerin altında kaldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde cari açığın artmasını öngördüklerini, ancak yıl genelinde Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan 28.6 milyar dolar seviyesinde ve milli gelire oranla yüzde 2’nin altında kalmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, verdiği bir röportajda "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediler.

Sıkı para politikası duruşunu devam ettireceklerini vurgulayan Karahan, enflasyondaki düşüşün devamı için talebin dezenflasyonist seviyelerde seyretmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Ticaret Savaşları ve Rusya-Ukrayna savaşına dair barış müzakerelerinin takip edildiği küresel tarafta ise; dün ayrıca, ABD’de açıklanacak olan TÜFE rakamları kritikti. Veriler beklentilerin altında gelirken, bu gelişme üzerine; Fed’in, ileriye dönük para politikasına ilişkin artan faiz indirimi beklentileriyle risk alma iştahında artış yaşandı.

Diğer yandan, Avrupa Birliği, ABD'nin AB'ye yönelik çelik ve alüminyum ithalatına yeni tarifeler getirmesinin ardından karşı önlemler almaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nin bu hamlesine yanıt olarak, önümüzdeki aydan itibaren 28 milyar dolar değerindeki ABD mallarına ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Küresel ticaret savaşlarının giderek arttığı ve bunun uluslararası büyümeyi olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Petrol, ABD enflasyonundaki düşüş ve yükseliş talebi verilerinin etkisiyle iki haftanın en büyük artışını kaydettikten sonra yatay seyretti. Brent ham petrolü dün yüzde 2 yükseldikten sonra varil başına 71 dolara yakın işlem gördü ve ABD Ham petrolü 68 doların altına düştü.

Paritelerde USD/TRY 36.62, EUR/TRY 39.94, GBP/TRY 47.43 seviyesinde işlem görüyor.