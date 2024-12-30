Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, haftanın son işlem gününe; 14 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde zaman zaman dalgalı bir seyir izleyen endekste, günün sonunda ise; yüzde 0,33 oranında yükselişle 10.025,47 puan seviyesinden pozitif bir kapanış gördük.

Deutsche Bank analistleri, geçtiğimiz Cuma günü; TCMB’nin Perşembe günkü PPK kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum, 2025 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 25,4, politika faizi için ise yüzde 30 civarlarında olacağına dair beklentilerini korumaya devam ettiklerini belirttiler. Deutsche Bank analistleri ayrıca, TCMB’nin Mart ayında faiz indirimlerine ara vermesini beklediklerini ifade ederken birinci çeyrekten sonra, gevşeme döngüsünün toplantı başına 250 baz puanlık bir hızla devam edeceğini öngördüklerini bildirdiler.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Gelir Dağılımı İstatistiklerini açıkladı. En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay; bir önceki yıla göre 0,6 puan azalarak yüzde 48,1 olurken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,2 puan artarak yüze 6,3 oldu.

Avrupa tarafında ise, 31 Aralık’ta sona erecek olan Rusya’nın doğal gaz anlaşması dikkat çekiyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya’nın enerji ihracatına olan bağımlılığı azaltmaya yönelik adımlar atmaya çalışsa da, bu durum AB ekonomisinin zorlanmasının temel nedenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Ukrayna’nın ilerleyen dönemde bu enerji hattını kapatma ihtimali de gündemde yer alıyor. AB tarafı bu enerji ithalatı için alternatif kanallar arayışında olduğu görülüyor.

ABD tarafında ise Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin borçlarını ödeyememesi riskine karşı Hazine Bakanlığı’nın en erken 14 Ocak’ta “olağanüstü önlemler” alabileceğini belirtti. Yellen, ABD Kongresi’ni, ülkenin finansal itibarını korumak için harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca, ABD borcunun 2 Ocak itibarıyla yaklaşık 54 milyar dolar azalmasının beklendiği ifade edildi.

Altın bir önceki seansı yüzde 0,46 gerileme ile kapatmasının ardından haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor. ABD'deki karışık işsizlik verilerinin Fed’in faiz indirimlerine ilişkin ihtimalleri pek değiştirmemesinin ardından, altın sakin geçen tatil haftası işlemlerde yatay seyretti.

Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 623 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 975 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Brent petrol Cuma gününü 0,08'lik artışla kapatmasının ardından haftanın ilk işlem gününde yatay duruşunu korudu. Brent petrol varil başına 75 dolara yakın bir seviyede seyrederken, ABD ham petrolü varil başına 71 doların altında kaldı.

Döviz kurları tarafında USD/TRY 35.29, GBP/TRY 44.42 ve EUR/TRY 36.81 seviyelerinde işlem görüyor.