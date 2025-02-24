Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Geçtiğimiz haftanın son iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılı Şubat ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) bir önceki aya kıyasla 2.5 puan artarak 171.0 seviyesine yükseldi. Endeksteki artışta en büyük etken hizmet beklentisi ve iş durumu olurken, geçtiğimiz aylardaki hizmet talebinin azalması endeks üzerinde en fazla düşürücü etkiye sahip oldu.

Öte yandan, dün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yeni dönüşüm planlarıyla birlikte yeni önlemler alacaklarını açıkladı. Vergi sisteminde "az kazananın az, çok kazananın ise daha fazla vergi vereceği" bir modelle kamu gelirlerinin artırılacağını belirten Erdoğan, enflasyonun düşmeye devam edeceğini ve böylece alım gücünün artacağını ifade etti. Kapsamlı reform planlarıyla birlikte Türkiye’nin büyüme potansiyelinin ve verimliliğinin artacağını vurguladı. Son dönemde küresel çapta, özellikle Avrupa’da, verimlilik artışında ciddi sıkıntılar yaşandığı biliniyor.

Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yatay bir başlangıç yaptı. Gün içinde 9.800 seviyelerinde seyreden endeks, öğleden sonra gelen satış baskısı ile düşüşe geçti. Endeks, 9,485 seviyelerini test ettikten sonra günü yüzde 2.09’luk, haftalık bazda ise yüzde 2.91 kayıpla 9,602 seviyesinden kapattı. BIST 100'ün dolar bazlı endeksinde ise haftalık yüzde 3,04’lük bir kayıp yaşanarak 263.75 seviyesine geriledi.

Avrupa tarafında Almanya seçimleri büyük önem kazandı. Seçim sonuçlarına göre, Hristiyan Demokratlar birinci parti olurken, aşırı sağ partisi ikinci sıraya yerleşti. Almanya’da koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor.

Haftanın son gününde Avrupa ve Almanya tarafından gelen S&P Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri beklentinin üstü eldi. İngiltere’de ise Şubat ayına ilişkin öncü verilere göre Bileşik PMI, Ocak ayındaki 50.6 seviyesinden hafif bir düşüşle 50.5’e geriledi ancak 50’nin üzerinde kalarak ekonomik büyümeye işaret etti. Buna rağmen, istihdamda keskin bir düşüş yaşanarak 45.3’ten 43.5’e geriledi. İngiltere’nin baskın sektörü olan hizmetler PMI endeksi Ocak ayındaki 50.8 seviyesinden 51.1’e yükselirken, imalat sektörü küresel belirsizliklerin etkisiyle 14 ayın en düşük seviyesi olan 46.4’e düştü.

ABD’den gelen PMI verileri ise küresel piyasalar üzerinde satış baskısı yarattı. Özel sektörün ekonomik sağlığını gösteren Hizmet PMI verisi 49.7 olarak kaydedildi ve bu durum sektörde daralmaya işaret etti. Buna karşılık, üretim sektörünü ölçen Üretim PMI ise 51.6 seviyesine yükselerek sektörde aktivitenin arttığını gösterdi. Ham petrol fiyat 70 dolar, Brent petrol fiyatı 74 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,939 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 96,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bugün ise Türkiye tarafında Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verileri takip edilebilir. Euro bölgesinden gelecek olan TÜFE verileri, Almanya ifo endeksi verileri takip edilebilir.

Paritelerde USD/TRY 36.44, EUR/TRY 38.33, GBP/TRY 46.20 seviyelerinde işlem görüyor.