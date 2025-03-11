Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe; 26 puan civarında düşüşle başladı. Gün içerisinde zaman zaman dalgalı bir seyir gözlenirken; kapanışa doğru küresel risk alma iştahındaki zayıflıkla yeniden satıcılı işlemler ön plana çıktı ve seansın sonunu da yüzde 0,81 oranındaki düşüşle, 10.422,24 puandan noktaladı.

TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretimi veri setine göre; Ocak ayında yüzde 2,3 oranında daralma görülürken, senelik bazda ise yüzde 1,2 oranında artış ortaya çıktı.

Sanayi Üretimi verilerini, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: ‘Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını, aktivitedeki ılımlı toparlanmanın da genele yayıldığını bildirdi.

Avrupa cephesinde ise İngiltere’de iş piyasası Şubat ayında yavaşladı. İşe alım hızının düşmesi ve başlangıç maaşlarındaki artışın son dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi bu durumun göstergesi oldu. Almanya’da ise Ocak ayında sanayi üretimi artış gösterirken, ihracatta gerileme yaşandı. Analistler, üretimin dördüncü çeyrek ortalamasının üzerinde seyretmesini olumlu değerlendirerek en azından birinci çeyrekte düşüş yaşanmayabileceğine dair beklentisi hakim

ABD tarafında ise gümrük vergilerinin artırılması ve vergilerin daha da ağırlaştırılması ihtimali gündemdeki yerini koruyor. FED’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda hızlı bir faiz indirimi olasılığı düşük görülse de, son gelen işsizlik verilerindeki artış, tüketici güveninin azalması ve ekonomik aktivitenin zayıflaması ilerleyen dönemde faiz indirimi ihtimalini artırıyor.

Altın, ABD’deki ekonomik yavaşlama endişelerinin hisse senetleri ve çoğu emtiada geniş çaplı bir geri çekilmeye yol açmasının ardından hafif bir düşüş sonrası yatay seyretti.

Külçe altın, pazartesi günü yüzde 1’den daha az bir düşüş yaşadıktan sonra ons başına 2.887 doların üzerinde işlem gördü. Petrol, küresel hisse senetleri ve diğer riskli varlıklarla birlikte ikinci günde de düşüş gösterdi. ABD’de gümrük tarifeleri ve diğer ekonomik önlemlerin büyümeyi olumsuz etkileyeceği endişeleri, yatırımcıların riskten kaçınmasına yol açtı. Brent pazartesi günü yüzde 1,5 değer kaybettikten sonra varil başına 69 dolar seviyesine gerilerken, ABD Ham Petrolü 66 doların altına düştü.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 80 bin dolar seviyesinde işlem görüyor

Paritelerde USD/TRY 36.59, GBP/TRY 47.16, EUR/TRY 39.72 seviyesinde işlem görüyor.