Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Günlerdir savunulan, zaman zaman doğrudan müdahalelerle 14,00 altında tutulmaya çalışılan USDTRY bu hattı kırdı. USDTRY dün 14,650 seviyelerini görerek rekor tazeledi. Ardından öğlen saatlerinde TCMB’den dördüncü müdahele geldi. Gün içerisinde kur 13,800’lü seviyelere geri döndü. Müdahalenin büyüklüğünün, farklı kaynaklara göre, 1 ile 2 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Dövizdeki hareketliliğin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleri ile görüştü. Görüşme yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantının gündeminde, para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı çerçevesinde Merkez Bankası ile kamu bankalarının atacağı adımlar yer aldı. Toplantının ardından açıklama yapılmadı.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı bir söyleşide, faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği konusunda “Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah’ın izniyle.” dedi. 16 Aralıkta açıklanacak faiz kararıyla ilgili piyasada yapılan anketlere göre medyan beklenti 100 baz puan indirime gidileceği yönünde.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi görünümünü negatife indirdikten sonra, 13 Türk bankası’nın da görünümünü negatif olarak değiştirdi.

Bugün ABD ÜFE fiyatları takip edilecek.

Dün kur tarafında yine hareketli bir gün yaşadık. Yeni zirvelere tanıklık ettiğimiz günde, USDTRY’nin 14,650 seviyelerinin üzerine çıktığını görüyoruz. Bugün açılışı 13,800 seviyelerinde yapan kur. Yukarı yönlü hareketlerle yine anlık olarak 14,270 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 16,095 ve GBPTRY 18,830 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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14/12/2021 13:40