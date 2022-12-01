Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 01 Aralık 2022

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi bir önceki yılın ayni çeyreğine göre %3,9 büyüdü. Çeyreklik bazda ise %0,1 oranında daraldı. Böylelikle Türkiye ekonomisi 9 çeyrek sonra ilk kez küçüldü. Verilerin ardından açıklama yapan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Orta Vadeli Program (2023-2025)’da öngördüğümüz şekilde %5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.” İfadelerini kullandı.



ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Enflasyonu düşürmeye yetecek kısıtlama düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı yumuşatmak mantıklı." İfadelerini kullandı ve faiz artışlarında yavaşlama için Aralık ayını işaret etti. Açıklamaların ardından dolar endeksinde gerileme görüldü.



ABD ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporu’nun Kasım sayısı yayımlandı. Raporda, iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği belirtilirken, ABD ekonomik faaliyetlerinin Ekim ayının ortasından Kasım ayının sonlarına kadar sabit olduğu ya da hafif arttığı kaydedildi. Ayrıca raporda, görünüme ilişkin olarak daha fazla belirsizliğin veya karamsarlığın olduğu ifade edildi.



ABD Ticaret Bakanlığı 3. çeyrek öncü büyüme verilerine göre ABD ekonomisi %2,9 büyüme kaydetti. Ekim ayında %2,6 olarak açıklanan veri yukarı yönlü revize edilmiş oldu. ABD ekonomisi 1. ve 2. çeyrek daralarak teknik resesyona girmişti.



ABD’de özel sektör istihdamı 127 bin arttı ancak bu veri son son döneme bakıldığında özel sektör istihdamında yavaşlamaya işaret etti. Tarım dışı istihdam verisi yarın açıklanacak.



Euro Bölgesi’nde enflasyon, Kasım ayı öncü verilerine göre, yıllık bazda %10,6’dan %10’a geriledi. Aylık bazda ise eksi %0,1 olarak açıklandı. Enflasyon verisi 1,5 yıl sonra kayda değer bir gerileme gerçekleştirse de, Avrupa Merkez Bankası’nın %2 hedefinin çok üstünde kalmaya devam ediyor.

Bugün Türkiye, ABD, Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere imalat PMI verileri açıklanacak. TCMB PPK toplantı özeti, Euro Bölgesi işsizlik oranı, ABD kişisel tüketim harcamları ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

USDTRY 18,633, EURTRY 19,479 ve GBPTRY 22,578 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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01/12/2022 09:06