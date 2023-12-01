Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 01 Aralık 2023

Türkiye İsatistik Kurumu 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bir önceki çeyreğe göre ise büyüme %0,3 olarak açıklandı. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre İnşaat sektörü %8,1 ile büyümede öne çıktı. Sanayi %5,7, finans ve sigorta faaliyetleri %5,1 ve hizmetler %4,3 ile diğer öne çıkan sektörler oldu. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %11,2 artış kaydetti. Diğer yandan bir önceki çeyreğe göre bakıldığında hanehalkı tüketiminin %1,7 gerilediği ve iç talepte bir yavaşlamanın yaşandığı kayıtlara geçti.



Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası 23 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Özette, enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında Kurulun, para politikası çerçevesinin fiyat istikrarı amacı doğrultusunda güçlendirilmesini değerlendirdiğine yer verilirken, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığının da değerlendirildiği belirtildi. Özette, “Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.” İfadeleri de yer aldı. İlgili toplantıda piyasaların 250 baz puan faiz artışı beklentisine karşın, 500 baz puan artış ile politika faizi %40 seviyesine yükseltilmişti.



Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notunu B olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etti. Raporda, politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutmak konusunda ilerleme kaydettiği belirtilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da tükenen net döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiği ifade edildi. Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,7, 2024’te de %2,4 büyüyeceği tahmin edildi.



Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği ve 23 kurumun katıldığı enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Buna göre 23 kurumun medyan beklentisi Kasım ayında TÜFE’nin aylık bazda %3,8 ve yıllık bazda %62,8 artacağı yönünde oldu. 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi 21 kurumun katılımıyla medyanda %66,5 olurken, 2024 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise 21 kurumun katılımıyla %42,24 oldu. Resmi Kasım ayı TÜFE verileri Pazartesi yayımlanacak.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde son dönemdeki yükseliş devam etti. 24 Kasım haftası verilerine göre brüt rezervler 136,5 milyar dolar seviyesine yükseldi ve tarihi yüksek seviyeleri gördü. Net rezervler bir önceki haftaya göre 29 milyar dolardan 35,8 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezervler eksi 52,9 milyar dolardan, eksi 51 milyar dolara yükseldi.





Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları gerileme eğilimini sürdürdü. Kasım ayı öncü verilere göre aylık bazda TÜFE %0,5 gerileme kaydederken, yıllık bazda TÜFE %2,4 seviyesine yavaşladı. Bölgede Ekim ayı TÜFE verisi yıllık bazda %2,9 seviyesindeydi. Yıllık bazda en yüksek enflasyon %6,9 ile Slovakya’da görülürken, Hırvatistan %5,5 ile ikinci sırada yer aldı. Öncü Kasım ayı verilerine göre Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon %2,5 seviyesinde.



ABD tarafına baktığımızda ise FED’in de enflasyon eğilimini ön görebilmek için izlediği verilerden olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklandı. Ekim ayı verilerine göre gıda ve enerji haricindeki mal ve hizmet salın alımındaki yıldan yıla fiyat artışlarını ölçen çekirdek kişisel tüketim giderleri %3,5 arttı. Eylül ayında %3,7 seviyesinde olan endeks, Temmuz ayından bu yana gerileme eğilimini sürdürdü. Aylık bazda ise artış %0,2 oldu.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin enflasyonist beklentileri ortadan kaldırmak için daha fazla para politikası sıkılaştırmasına ihtiyaç duymadığına ve güçlü istihdamla yumuşak iniş gerçekleştirme yolunda ilerlediğine inandığını söyledi. Diğer yandan San Francisco FED Başkanı Mary Daly ise yaptığı açıklamada, faiz oranlarının enflasyonu kontrol etmek açısından iyi bir yerde olduğunu, ancak faiz artışlarının bittiğini söylemek için erken olduğunu belirtti.



Bugün Türkiye, Euro Bölgesi, Almanya, ABD, İngiltere imalat PMI verileri takip edilecek. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.



USDTRY 28,927, EURTRY 31,561 ve GBPTRY 36,558 seviyelerinde fiyatlanıyor.