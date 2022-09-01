Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 01 Eylül 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %7,6 oranında büyüme kaydetti. GSYİH’yi oluşturan faaliyetler içerisinde en yüksek büyüme %26,6 ile finans ve sigorta faaliyetlerinde oldu. İnşaat sektöründe ise %10,9 düşüş görüldü. Türkiye, açıklanan ikinci çeyrek büyüme verileriyle, (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkeleri arasında Slovenya’nın ardından 2. sırada yer aldı. G20 ülkeleri arasında ise Suudi Arabistan’ın ardından 2. sırada konumlandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye ekonomisine dair beklentilerinde güncellemeye gitti. 2022 büyüme beklentisi %3,5’ten %4,5’e çıkarılırken, 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %52’den %68,6’ya çıkartıldı. 2023 büyüme beklentisi ise %4’ten %2’ye düşürüldü ve 2023 enflasyon beklentisi %30’dan %40’a yükseltildi.

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi enflasyonu Ağustos ayında yıllık bazda %9,1 artış ile rekor tazeledi. Aylık bazda ise artış %0,5 oldu. Tahminlerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarının ardından, gelecek hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın 75 baz puan faiz artışına gidebileceği konuşulmaya başladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, G7 ülkeleri maliye bakanlarının Cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini bildirdi. Kirby, Vladimir Putin’i enerji sektörünü silah olarak kullanmakla suçladı ve ABD’nin Avrupa’ya yönelik petrol üretimini artırmanın yollarını aramayı sürdürdüğünü açıkladı.

Bugün Türkiye, Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere ve ABD’de imalat PMI verileri ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.



USDTRY 18,208, EURTRY 18,237 ve GBPTRY 21,090 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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01/09/2022 08:58