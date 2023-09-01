Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 01 Eylül 2023

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2023 2. çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,8 büyüdü. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre, diğer hizmet faaliyetleri %6,6, hizmetler %6,4, inşaat %6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %5,1, finans ve sigorta faaliyetleri %4,9, gayrimenkul faaliyetleri %3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %1,3 ve tarım sektörü %1,2 arttı. Sanayi %2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %1,2 azaldı. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, hedeflerinin, büyümenin güçlü olmasının yanında, dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması olduğunu belirtti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin 2023 ve 2024 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Kurumun Türkiye için 2023 yılı büyüme beklentisi %2,6’dan %4,2’ye, 2024 büyüme beklentisi ise %2’den %3’e yükseltildi. 2023 yıl sonu enflasyonunun ise %51,2 ve gelecek yıl %48,7 olması beklendiği belirtildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Ağustos’da gerçekleştirilen ve 750 baz puan artış ile politika faizinin %25 seviyesine yükseltildiği toplantının özet metnini yayımladı. Metinde, enflasyonun geçmiş dönemdeki yüksek seviyelerinden önemli ölçüde gerilemesine rağmen, son dönemde tekrar yükselme eğilimi gösterdiği belirtildi. Enflasyonun, 2024 yılında kontrol altına alınmasının hedeflendiği vurgulanan metinde, bu amaçla parasal sıkılaştırma politikasının kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi.



Euro Bölgesi Ağustos ayı öncü tüketici enflasyonu verilerine göre aylık bazda %0,6 ve yıllık bazda %5,3 artış görüldü. Aylık bazda artışın %0,4, yıllık bazda ise %5,1 seviyelerinde olması bekleniyordu. En yüksek yıllık enflasyon %9,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı %5,5 ile hizmetler takip etti. Öncü verilere göre en yüksek enflasyon yıllık bazda %9,6 ile Slovakya’da görüldü. Hırvatistan %8,5 ile ikinci sırada yer aldı. Güney Kıbrıs %3 ile bölge ortalamasının altında bulunuyor. Bölgede en düşük enflasyon ise %2,4 ile Belçika ve İspanya’da görüldü.



Euro Bölgesi Temmuz ayı işsizlik oranı verileri ise bir önceki aya göre değişim göstermedi ve %6,4 oldu. İşsizlik oranı AB tarafında da değişmeyerek %5,9 seviyesinde kaldı. En yüksek işsizlik %11,6 ile İspanya’da görüldü. İkinci sırada %10,8 ile Yunanistan yer aldı. Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranı %6,7 oldu. AB’de işsiz sayısı Temmuz ayında 12 milyon 928 bin olurken, bunun 10 milyon 944 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı.





Avrupa Merkez Bankası’nın 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen para politikası toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, para politikasında sıkılaştırmanın çok erken durdurulması riskinin hala yüksek görüldüğü belirtilirken, konsey üyelerinin, mevcut belirsizlikler ve yerleşik enflasyonu düşürmenin büyük maliyetleri göz önüne alındığında, para politikasını daha fazla sıkılaştırmayı, yeterince sıkılaştırmamaya tercih edebileceği ifade edildi. Ayrıca tutanaklarda, enflasyonun yüksek seyretmesi ve büyümedeki görünümün giderek zayıflamasıyla, ekonominin yumuşak bir inişin aksine, stagflasyon aşamasına girebileceği endişeleri yer aldı. (Ekonomide durgunluk, yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon)



ABD Merkez Bankası’nın takip ettiği enflasyon verileri arasında bulunan kişisel tüketim harcamaları (PCE) yıllık bazda %3,3 artış gösterdi. Bir ay önceki artış %3 seviyesindeydi. Aylık bazda artış %0,2 oldu. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek kişisel tüketim giderleri ise yıllık bazda %4,2 (bir önceki ay %4,1) ve aylık bazda %0,2 artış kaydetti. Diğer yandan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 228 bin ile 235 bin beklentisinin altında açıklandı.



Bugün Türkiye, Euro Bölgesi, ABD, İngiltere imalat PMI verileri açıklanacak. Ayrıca ABD tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar takip edilecek.



USDTRY 26,710, EURTRY 28,982 ve GBPTRY 33,853 seviyelerinde fiyatlanıyor.