Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 01 Kasım 2022

Euro Bölgesi’nde enflasyon yükselmeye devam etti ve rekor tazeledi. Ekim ayı öncü verilere göre aylık bazda %1,5 yükselen enflasyon, yıllık bazda %10,7 ile tarihi yüksek seviyeyi gördü. Eurostat verilerine göre, bölgedeki enflasyonda enerjinin payı %41,9 olurken, gıdanın payı ise %13,1 oldu. Bölgede en yüksek enflasyon %22,4 ile Estonya’da görülürken, en düşük enflasyon %8,3 ile Finlandiya’da.

Euro Bölgesi 3. çeyrek öncü verilere göre %0,2 büyüme kaydetti. Bölge ekonomisi ilk çeyrek %0,6 ve ikinci çeyrekte %0,8 oranında büyüme kaydetmişti. Özellikle enerji krizinin de etkisiyle, kış aylarında bölge ekonomisinin daralma ihtimalinin arttığı belirtiliyor. Temmuz ayından bu yana 200 baz puan faiz artışı yapan Avrupa Merkez Bankası ise, agresif faiz artışlarını yumuşatmaya başlamak zorunda kalabilir. Bankanın bir sonraki toplantısı Aralık ayında gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde AMB Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, Aralık ayında 50 ile 75 baz puan arasında bir artış görebileceğimizi söylemişti.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesi bankalar da tahminlerini yapmaya devam ediyor. ABD Yatırım bankası Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson, bu hafta da merkez bankasından 75 baz puan artış beklediğini, ancak faiz artışı döngüsünde sona yaklaşıldığı ön görüsünde bulundu. Citi’nin baş ABD ekonomisti Andrew Hollenhorst ise, yarınki toplantıda 75 baz puan artışın ardından, Aralık ayında 50 baz puan ile daha yavaş tempolu bir artış beklediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt, geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri toplantıda, 17 Kasım’da açıklanacak ekonomik paketteki vergi ve harcama planlarını görüştü. İngiliz hazinesinden yapılan açıklamada ise, kamu maliyesindeki boşluğu düzeltmek için herkesin daha fazla katkıda bulunmasının kaçınılmaz olduğu söylendi.



Almanya’da Eylül ayında perakende satışlar aylık bazda %0,3’lük bir düşüş beklentisine karşın, %0,9 sürpriz bir artış gösterdi. Artışta, sonbahara girilmesi ve okulların açılmasıyla tekstil ürünlerindeki rağbetin de etkili olduğu belirtildi. Yıllık bazda ise %4,9 daralma beklenen perakende satışlar, %0,9 daralarak beklenenden güçlü kaldı.



Rusya’nın tahıl koridorunu askıya aldığını duyurmasının ardından açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, anlaşmaya katılımlarını durdurmadıklarını, ara verdiklerini açıkladı.



Bugün ABD Üretim PMI ile iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) verileri takip edilecek. Türkiye imalat PMI verileri açıklanacak.



USDTRY 18,617, EURTRY 18,480 ve GBPTRY 21,489 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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01/11/2022 09:01