Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 01 Mart 2024

Dün, Türkiye istatistik kurumu’nun açıkladığı 2023 yılının 4.Çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla data seti; çeyreklik bazda %1,0, senelik bazda ise %4,0 oranında ekonomik büyümeye işaret etti. Ayrıca, üretim yöntemine göre dört dönem toplamından elde edilen yıllık GSYİH; zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,5 oranında artış gösterdi.

TCMB, 22 Şubat Perşembe günü düzenlediği Para Politikası Kurulu toplantısının özetini düyayımladı dün. Özette, Hizmet sektöründeki fiyat artışlarına dikkat çekilirken; sağlık, bakım-onarım ve sigorta gibi bazı kalemlerdeki fiyat artışlarının bir süre daha devam edebileceğine ve bu durumun fiyatlama davranışları üzerinde atalete ve enflasyon üzerindeki şokların etkilerinin zamana yayılmasına neden olduğuna vurgu yapıldı.

TCMB dün ayrıca, 23 Şubat haftasına ilişkin rezerv rakamlarını ve yabancı yatırımcıların menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre, brüt rezervler üst üste altıncı haftada da gerilerken; böylece 22 Aralık’ta 145 Milyar 452 Milyon Dolarlık zirveden bu yana 13 Milyar 703 Milyon Dolar tutarında azalış görülmüş oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'dan gelen verilere göre; 23 Şubat ile biten haftada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarından 19 Milyar 316 Milyon TL tutarında azalış yaşandı. Bankacılık sektörünün Ocak ayındaki toplam kârı ise; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 oranında azalışla 30,2 Milyar TL oldu.

ABD'de federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi ile Senatodan geçti.

Temsilciler Meclisinden geçerek Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoya gelen tasarı, burada da 13'e karşı 77 oyla kabul edildi.

Bazı kamu kurumlarına 1 Mart'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına az bir süre kala Kongreden geçen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Söz konusu tasarı, yasalaşması durumunda, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik 4'üncü geçici bütçe olacak.

Petrol haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor

Petrol fiyatları, OPEC+'nın bu ayın başlarında arz kesintilerini bir sonraki çeyreğe uzatıp uzatmama kararını vermesiyle birlikte piyasa göstergelerinin güçlenme işaretleri göstermeye devam etmesiyle haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

Brent vadeli işlemleri varil başına 82 doların üzerine çıktı ve hafta boyunca yüzde 0,8 artış kaydetti. ABD ham petrolü 79 dolara doğru ilerledi.

USD/TL 31.320, EUR/TL 33.914, GBP/TL 39.608