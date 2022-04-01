Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 01 Nisan 2022

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya’ya karşı alınan yaptırım kararlına da her gün yenileri ekleniyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 kurum ile 13 kişinin daha yaptırım listesine alındığı bildirildi. Kurumlar arasında Rusya'nın en büyük mikroelektronik üreticisi ve ihracatçısı Mikron'da bulunuyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, savaş bitene kadar "Putin'in savaş makinesini" her açıdan yaptırımlarla hedef almaya devam edeceklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakerelerin ele alındığı görüşmede, Zelenski, "Türkiye'ye güvenliğimizin garantörü olmaya hazır olduğu için minnettarım" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini, bunun benzin fiyatlarını düşüreceğini belirtti. Ayrıca Biden, ABD'liler yüksek benzin fiyatları öderken ABD petrol şirketlerini rekor kar elde etmekle suçladı.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye’de ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat %44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Şubat döneminde %82,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde %67,4'e geriledi.

İngiltere’de Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla 4. Çeyrekte %1,3 büyüdü. 2021’de büyüme %7,4 olarak gerçekleşti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 2022 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini %4,2'den %3,6'ya indirdi.

Bugün Euro Bölgesi Tüfe, ABD tarım dışı istihdam ve ABD işsizlik oranı verileri takip edilecek.

Haftanın son işlem gününde USDTRY 14,661, EURTRY 16,233 ve GBPTRY 19,264 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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01/04/2022 09:41