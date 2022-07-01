Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 01 Temmuz 2022

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya ile imzalanan anlaşmayı diplomatik zafer olarak nitelendiren Erdoğan, Türkiye’nin NATO’ya gerekli katkıyı vermeye devam edeceğini söyledi. Erdoğan, ABD’den talep edilen F-16 savaş uçaklarıyla ile ilgili, ABD Başkanı Biden’ın elinden geleni yapacağını belirttiğini açıkladı. ABD Başkanı Biden’da zirvenin ardından, "Türkiye'ye F-16'yı satmalıyız. Kongre'nin onayına ihtiyaç var ve alacağımızı da düşünüyorum." Açıklamasını yaptı.



İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasında olduklarını, anlaşmada olanın yapılacağını söyledi. Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri olduğunu kaydetti. Türkiye Yunanistan ilişkilerne de deyinen Miçotakis, "Görüşmeliyiz. Konuşmalıyız ve anlaşmazlıklarımızı medeni bir şekilde, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde karşılamalıyız." İfadelerini kulandı.



Geçtiğimiz hafta politika faizinin sabit tutulduğu TCMB PPK toplantı özeti yayımlandı. Enflasyonda gözlenen yükselişte, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyet artışları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu negatif arz şoklarının etkili olmaya devam ettiği vurgulandı. TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar, elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceği bildirildi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yükselen enerji maliyetlerinin de etkisiyle, dış ticaret açığı geçen yıla göre %155,2 oranında rekor artış kaydetti. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %15,3 artarken, ithalat ise %43,50 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında %79,8 iken, 2022 Mayıs ayında %64,2’ye geriledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Putin, Rusya’nın Ukrayna’dan tahılın çıkarılmasını engellemediğini savunarak, problemin Ukrayna’nın limanlara yerleştirdiği mayınlar olduğunu belirtti.



USDTRY 16,699, EURTRY 17,465 ve GBPTRY 20,249 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



01/07/2022 09:20