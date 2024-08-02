Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 02 Ağustos 2024

Türkiye piyasaları jeopolitik risklerin gölgesinde maruz kaldığı satış dalgasından dün FED’den faiz indirimine ilişkin gelen olumlu sinyaller sonucunda kurtularak alımlarla günü tamamladı. Hafta başında açılış yaptığı 10,827 seviyelerinden hafta boyunca satış baskısı altında kalarak %1.7’lik geri çekilme ardından dün günü yukarı yönlü gaplı açarak 10,880 seviyesine kadar yükselse de günü 10,798 seviyesinden tamamladı. Olumlu etki Türk Lirasına da yansıdı. Dün günü 33.1560 seviyesinden açan kur günü 33.1082 seviyesinden tamamladı. Bugün gün başlangıcında USDTRY 33.1870 , EURTRY 35.8420, GBPTRY 42.2490 seviyelerinde.

Son günlerde Türkiye’nin İsrail ve Filistin savaşına dair İsraile karşı yaptığı uyarı niteliğindeki mesajlar devam etmekte. Özellikle İsrail’in Hamas Lideri Haniyye’yi İran’da öldürmesi ardından artan uyarı mesajları, ve İran’ın suikaste uygun zaman ve şekilde cevap verileceği yönündeki açıklamalar Türkiye ve çevresindeki jeopolitik risklerin daha da tırmanmasına sebep olmakta. 14-15 Ağustos’ta Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Türkiye’ye ziyareti ve buradan çıkacak açıklamaların piyasalar üzerindeki etkisini takip ediyor olacağız.

Türkiye tarafında dün açıklanan verilerden yabancıların Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin rakamlar izlendi. Yabancıların hisse tarafından 128,5 milyon dolarlık çıkış yaptığı görülürken, 1,36 milyar dolarlık DIBS alumina gittikleri gözlemlendi. Olumsuz tarafta gelen bir rakam ise yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının pariteden arındıırlmış şekilde 771 milyon dolar artış gösterdiği yönünde oldu. KKM’deki gerileme ise geçen hafta da devam ederek toplamın 1,83 trilyonTL’ye gerilmesine neden oldu. KKM’ye olan talebin alatılması adına atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. KKM’ye uygulanan vergi avantajı ortadan kaldırılırken 6 ay vadelilere %7,5, 1 yıla kadar olanlarda ise %5 stopaj yükümlülüğü getirildi.

Açıklanan bir diğer veri ise 2024 yılı Temmuz ayı İSO İmalat PMI verisi oldu. Eşik değer olan 50,00’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği sonuçlara göre, Ocak'ta 49,2, Şubat'ta 50,2, Mart'ta 50,0, Nisan'da 49,3, Mayıs'ta 48,4, Haziran'da 47,9 olarak açıklanan İmalat PMI, 2024 yılının Temmuz ayında 47,2 seviyesine geriledi. Talepteki zorluklar, yeni siparişlerde yavaşlamayı beraberinde getirirken, enflasyonist baskılar Temmuz ayında Haziran ayına göre artış gösterdi.

Yurt dışı tarafta Çarşamba gecesi FED faizleri takip edildi. FED faizde değişikliğe gitmezken Başkan Powell, faiz indiriminin Eylül’de masada olabileceğinin sinyalini verdi. Powell enflasyondaki yukarı yönlü risklerin azaldığını ancak mücadelenin tam olarak bitmediğini de vurguladı. Faiz indiriminin hızlanmasına neden olacak bir diğer veri ise yine Çarşamba günü açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisi oldu. Veri beklentilerin altında 122.000 olarak açıklandı. Beklenti ve bir önceki ayın verisi 150.000’di. Tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi sayılan ADP’te istihdam piyasalarının geri çekilerek iç talebin düştüğü algısı ile Fed’in resesyondan uzaklaşması için elini daha da güçlendirdi.

Diğer taraftan gelişmiş ülkelerden faiz indirimi kervanına İngiltere de katıldı. İngiltere Merkez bankası faizi 25 baz puan indirerek %5,0 seviyesine çekti. Karar metninde faiz oranlarını 5'e 4 oyla düşürdüğü kaydedildi. İngiltere Merkez Bankası, 2020'nin başından bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürerek, ileride daha fazla temkinli indirim yapacağının sinyalini verdi. Öte yandan, faiz oranlarının nerede sabitleneceğine ya da kesintilerin hızına dair bir açıklama yapılmadı.

Açıklanan veriler ardından Dolar endeksi FED açıklamaları ardından 104 eşiğine kadar gerilese de dün toparlanma yaşayarak 104,39 seviyesinden günü tamamladı. Bugün açılışta 104.20’li seviyelerde fiyatlanmakta. Öte yandan İngiltere’deki faiz kararı ardından GBPUSD ciddi bir değer kaybı yaşayarak 1,2856 seviyesinden 1,2740 seviyesine kadar geriledi. Altın ve gümüş’te ise dolarda yaşanan değer kaybı sonrasında haftalık %3 primlenme söz konusu.

Bugün ABD’de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklanacak. Türkiye tarafında piyasalara etki edecek bir veri açıklaması beklenmemekte.