Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 02 Ekim 2023

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul’da perakende fiyatlar aylık bazda %5,46, yıllık bazda ise %73,18 artış kaydetti. Toptan eşya fiyatları ise aylık bazda %3,94 artış gösterirken, yıllık %67,79 arttı. Türkiye geneli enflasyon verileri ise yarın TÜİK tarafından yayımlanacak. Diğer yandan Bloomber HT’nin 16 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre medyan beklenti, tüketici fiyat endeksinin aylık bazda %5, yıllık bazda ise %61,9 seviyesinde atış kaydedeceği yönünde oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında dış ticaret açığı 8,66 milyar dolar oldu. İhracat, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat %6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ağustos ayında %65,4 iken 2023 Ağustos ayında %71,4’e yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %11,9 artarak 73 milyar 535 milyon dolardan, 82 milyar 304 milyon dolara yükselmiş oldu. 12 aylık dış ticaret açığı ise 109,5 milyar dolar oldu.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poors (S&P), Türkiye’nin kredi notunu B olarak teyit ederken, kredi görünümünü ise negatiften durağana çıkardı. Yapılan açıklamada, siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla, 2026’ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak, daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyeceği ön görüsünde bulunuldu. S&P, 2023’te temkinli de olsa faiz artışlarının devamını bekliğini açıklarken, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,5 ve gelecek yıl %2,3 büyüyeceğini ön gördü.



Avrupa İstatistik Ofisi Eylül ayı öncü tüketici enflasyon verilerini yayımladı. Aylık bazda %0,3 artış gösteren TÜFE, yıllık bazda %4,5 beklentisinin altında gelerek %4,3 olarak açıklandı. Ağustos ayında yıllık bazda TÜFE %5,2 seviyesindeydi. Yıllık bazda enflasyona en fazla katkı %8,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinden geldi. Bölgede en yüksek enflasyon %8,9 ile Slovakya’da görüldü. İkinci sırada ise %7,3 ile Hırvatistan yer alıyor. Güney Kıbrıs’ta öncü verilere göre Eylül ayı itibariyle yıllık TÜFE %4,2 oldu.



İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere ekonomisi 2023 2. çeyrekte %0,2 büyüme kaydetti. İlk çeyrek büyüme verisi ise %0,1’den %0,3’e revize edildi. 2. çeyrekte üretim %1,2 artış kaydetti ve büyümeye en fazla katkıyı sağladı.



ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılının bitimine 1 saatten az kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarıyı imzaladı ve hükümetin kapanması önlenmiş oldu. Geçici bütçe tasarısı, 17 Kasım tarihine kadar Kongre’de 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için zaman tanıyacak.



New York FED Başkanı John Williams, ABD’de politika faizinin zirve seviyesinde veya zirveye yakın olduğunu, ancak enflasyonun düşürülebilmesi için borçlanma maliyetlerinin de bir süre daha yüksek kalması gerektiğini söyledi. Son toplantısında politika faizini %5,50 seviyesinde sabit bırakan ABD Merkez Bankası’nın bu yıl içerisindeki son iki toplantısı 1 Kasım ve 13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Bugün Türkiye, Euro Bölgesi ve ABD’de imalat PMI verileri takip edilecek.



USDTRY 27,463, EURTRY 29,022, GBPTRY 33,467 seviyelerinde fiyatlanıyor.