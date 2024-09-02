Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 02 Eylül 2024

Eylül’e giriş yaptığımız haftanın ilk gününde Türkiye’de karşılanacak büyüme verisi ve PMI verileri hareketli bir haftaya başlanmasına sebep olacak. GSYH'da beklenti %3.2 seviyesinde iken ilk çeyrek gerçekleşmesi %5,7 idi. PMI İmalat verisinde ise geçen hafta açıklanan ve 4 ay ard arda gerilemeye işaret eden reel kesim güven endeksi göz önünde bulundurulduğunda bu ay da 50 seviyesinin altında bir açıklama bekleniyor. Haftanın en önemli verisi ise yarın açıklanacak Ağustos ayı enflasyon rakamı olacak.Foreks Haber anketine göre enflasyonun aylık bazda %2,6 oranında artış göstermesi bekleniyor. Bir diğer önemli konu başlığı ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Cuma günü Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair yapması beklenen değerlendirme oluşturuyor. Fitch son olarak 8 Mart'ta yaptığı güncelleme ile Türkiye'nin kredi notunu B'den B+ seviyesine yükseltirken görünümü pozitif olarak belirlemişti. Mevcut durumda Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında seyrediyor.

Haftalık olarak takip edilen verilerden yabancıların Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin rakamlara baktığımızda; yabancıların geçtiğimiz hafta 66,0 milyon dolarlık hisse alırken, 1,03 milyar dolarlık DİBS sattığını gördük. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta da artışını sürdürerek 3,42 milyar dolar artışla 172,43 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 2,02 milyar dolar artmış oldu. KKM de haftalık bazda 40,5 milyar TL düşüşle 1,62 trilyon TL oldu.

Geçtiğimiz haftayı uzun bir aradan sonra olumlu tarafta kapatan Türkiye piyasaları borsa tarafında haftalık %1.7 oranında değer kazancı yaşadı. 5 hafta aradan sonra haftalık bazda yükseliş yaşayan BIST100’de iletişim ve inşaat en çok yükselen sektörler oldu. USDTRY’de ise yükseliş Cuma günü hızını kesti. Günü 34.0740 seviyesinden açan kur gün sonu hafif yukarıda 34.082 seviyesinden tamamladı. Haftalıkta Türk Lirasının Amerikan Dolarına karşı değer kaybı %0.2 seviyesinde oldu. EURTRY ve GBPTRY’de ise haftanın sonuna doğru EUR ve GBP tarafındaki baskılanma sebebiyle yaşanan gerileme ardından sırasıyla 37.64 ve 44.757 seviyelerinden kapanış yapıldı. Bugün açılışta USDTRY 34.076, EURTRY 37.64 ve GBPTRY 44.727 seviyelerinden fiyatlanmakta.

Yurt dışı tarafta bugün ABD’nin tatil olması sebebiyle sakin bir gün beklenirken, cuma günü açıklanan verilere baktığımızda enflasyon için öncü veri olarak kabul edilen kişisel tüketim harcama verisi beklentilere paralel aylık %0,2, yıllıkta ise %2.6 artış kaydetti. Beklentilere paralel gelen veri abd piyasalarına olumlu yansıdı.

Avrupa tarafında takip edilen verilerden Temmuz ayı işsizlik oranı Haziran’da açıklanan %6.5’lik orandan Temmuz ayında gerileyerek %6.4 seviyesine ulaştı. Ayrıca açıklanan öncü enflasyon verileri de ciddi düşüşe işaret ederek Avrupa tarafındaki olumlu görünüme destek verdi. Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Piyasa beklentileri de ağustosta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,2 olması yönündeydi.

Dolar endeksi ard arda yaşadığı düşüş ardından haftayı %0.33 oranında yükselişle 101.61 seviyesinden tamamladı. USD’deki güçlenme ile birlikte EURUSD ve GBPUSD’de %0,2’lik oranda gerileme gözlemlendi. Ayrıca dolardaki güçlenme Altına da tesir ederek günlük %1e yakın değer kaybına sebep olarak altın’ın ons fiyatının 2,534 seviyesine gerilemesine sebep oldu. Diğer taraftan OPEC’in üretim artışına devam edeceği beklentilerinin artmasıyla petrol tarafında set geri çekilmeler yaşandı. Brent petrol %2.3’lük değer kaybı yaşayarak haftayı 77 dolar seviyesinden kapadı.

Bugün Türkiye’de 2. Çeyrek büyüme verisi ve Ağustos ayı PMI verileri açıklanıyor.