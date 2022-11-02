Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 02 Kasım 2022

Katıldığı bir TV programında açıklamalar yapan Türkiye Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Aralık ayından itibaren enflasyona yönelik alınan tedbirlerin etkilerinin görülmeye başlanacağını söyledi. Bakan Nebati, “Önümüzdeki yıl enflasyonun hissedilir bir düşüş yaşadığı yıl olacak.” İfadelerini kullandı. Türkiye’de yıllık enflasyon Eylül ayı verisine göre %83,45 seviyesinde bulunuyor. Yarın Ekim ayı enflasyon verileri açıklanacak.



Türkiye’de Ekim ayı imalat PMI pandemiden bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 46,4 olarak açıklandı. Endeks Mart ayından bu yana 50 değerinin altında bulunuyor.

ABD Ekim ayı imalat PMI 50,2 ve üretim PMI 50,4 olarak açıklandı. PMI verileri 50 değerinin üzerinde kalarak büyümeye işaret etse de, ekonomik aktivitede ciddi yavaşlama sinyalleri veriyor. İmalat ve üretim PMI verileri, pandemiyle mücadele edilen 2020’den bu yana en düşük seviyelere gerilemiş oldu. Satın alma yöneticileri endeksi, pazar payı yüksek şirketlerin satın alma yöneticileri ile yapılan anketler ile oluşturuluyor. (Purchasing Manager Index).



ABD’de açık iş sayısında da artış gözlendi. 10 Milyon seviyelerine gerilemesi beklenen açık iş sayısı (JOLTS), 10 milyon 717 bine çıktı.

Günün en önemli verisi FED faiz kararı olacak. Piyasa 75 baz puan faiz artışı bekliyor. Ayrıca ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi takip edilecek. Almanya PMI ve işsizlik oranı verileri açıklanacak.

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02/11/2022 09:14