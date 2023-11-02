Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 02 Kasım 2023

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye imalat PMI (satın alma yöneticileri endeksi) verilerine göre imalat PMI Ekim ayında 48,4 değerini alarak yılın en düşük seviyesine geriledi. İmalat PMI Eylül ayında 49,6 seviyesindeydi. Raporda yeni siperişlerde yaklaşık bir yılın en sert yavaşlamasının yaşandığı belirtilirken, istihdamın yeniden düşüşe geçtiği, enflasyonist baskıların ise hafiflediği belirtildi. İmalat PMI’ın 50 değerinin altında kalması sektörde olumsuzluğa işaret ediyor. Türkiye imalat PMI son dört aydır 50 değerinin altında açıklanıyor. Faaliyet koşullarındaki yavaşlama ılımlı gözükse de, Ekim ayı ile birlikte biraz daha belirginleşmiş görünüyor.



İstanbul Ticaret Odası Ekim ayına ilişkin İstanbul perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %3,69, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise %3,53 oranında arttı. Yıllık bazda ise perakende fiyatlarda %72,73, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise %64,04 artış görüldü. Türkiye geneli enflasyon verileri yarın TÜİK tarafından açıklanacak.



ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Türkiye’nin 2023 yıl sonu politika faizi tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2023 yıl sonu politika faizi tahminlerini %35’ten %40’a çıkardı. Yapılan açıklamada, TCMB’nin faiz kararı metnindeki şahin söylemin kalmaya devam ettiği, dolayısıyla Kasım ve Aralık aylarında 250’şer baz puanlık faiz artışı beklendiği belirtildi. Bankanın 2024 yıl sonu faiz beklentisi ise %45 seviyesinde kaldı.

ABD Merkez Bankası geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini %5,25 – 5,50 aralığında sabit bıraktı. FED böylece son iki toplantısında faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. Karar metninde, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte güçlü bir hızda büyümeye işaret ettiği belirtilirken, istihdam kazanımlarının yılın başından bu yana yavaşladığı, ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü ve işsizlik oranının düşük kaldığı belirtildi. Enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı. Hane halkı ve işletmeler için daha sıkı mali ve kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu ifade edilen metinde, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu bildirildi. FED Başkanı Jerome Powell ise karar sonrası yaptığı açıklamada, “Enflasyonun hedefe yaklaştığına emin olana kadar faizlerin bu seviyelerde kalmasını öngörüyoruz.” İfadelerini kullandı.



ABD tarafında açıklanan ISM imalat PMI verisi ise Ekim ayında 46,7 olarak kaydedildi. Böylece Eylül ayı verisinin 2,3 puan altında kaldı. Üretim endeksi Ekim ayında aylık 2,1 puan azalışla 50,4’e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puan azalarak 45,5’e indi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 4,4 puan azalışla 46,8’e düştü. Bu dönemde imalat sanayisinin 2 alt sektörü büyüme kaydederken, 13 sektörde daralma yaşandı.

Bugün Türkiye’de enflasyon raporu ve TCMB PPK toplantı özeti yayımlanacak. İngiltere’de faiz kararı açıklanacak. Almanya’da imalat PMI, işsizlik oranı, Euro Bölgesi imalat PMI ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularu takip edilecek.



USDTRY 28,340, EURTRY 30,039 ve GBPTRY 34,522 seviyelerinde fiyatlanıyor.