Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 02 Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 yılına ilişkin para ve kur politikasının ana hatlarını, para politikası ve liralaşma stratejisi başlığı altında yayımladı. TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan liralaşma stratejisinin güçlendirilerek uygulanmaya devam edileceği belirtilen metinde, orta vadeli

enflasyon hedefinin %5 olarak korunduğu belirtildi. Liralaşma stratejisi çerçevesinde ise TCMB’nin 2023 yılının ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefinin ise %60 olduğu belirtildi.



Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı verilerine göre dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %60,7 artarak 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar olurken, ithalat %14 artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oluken, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı.



İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul’da Aralık ayında perakende fiyatlar aylık bazda %2,94 ve toptan fiyatlar %3,71 artış gösterdi. İstanbul’da yıllık bazda enflasyon ise %92,9 olarak açıklandı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023’ün daha zorlu bir yıl olacağını söyledi. Georgieva, dünya ekonomisinin üçte birinin ve AB’nin yarısının resesyona gireceğini ön gördüklerini belirtti.

Hırvatistan yeni yıl ile birlikte Euro para birimine dahil olan 20. ülke oldu.



Bugün ABD ve İngiltere piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Türkiye ve Euro Bölgesi İmalat PMI verileri takip edilecek.



USDTRY 18,711, EURTRY 20,008 ve GBPTRY 22,624 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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02/01/2023 08:54