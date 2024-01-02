Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 02 Ocak 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılı para politikası metnini yayımladı. Metinde, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümet ile birlikte belirlenen enflasyon hedefi %5 olarak korunduğu belirtildi. Uluslararası rezervlerin 22 Aralık itibarıyla 145,5 milyar ABD dolarına ulaştığı hatırlatılan metinde, 2024 yılında da piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edileceği ve uluslararası rezervlerdeki istikrarlı artış eğiliminin devamlılığının sağlanacağı belirtildi. TCMB’nin para politikası yol haritasında 2024’te 12 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşeceği de ifade edildi.



Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. İhracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat %5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Kasım ayında %71,3 iken, 2023 Kasım ayında %79,5'e yükseldi. İhracat 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolar, ithalat %0,5 artarak 332 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya alırken, ithalatta ilk sırada Çin yer aldı.



İstanbul Ticaret Odası Aralık ayı İstanbul perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ve toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini yayımladı. Buna göre İstanbul’da perakende fiyatlar aylık bazda %3,52, ve yıllık bazda %74,88 artış kaydetti. Toptan fiyatlarda ise aylık artış %2,31 olurken, yıllık artış %62,77 olarak gerçekleşti. Aralık ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en fazla artış sırayla; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında %5,15, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında %5,10 ve Gıda Harcamalarında %4,90 olarak gerçekleşti. Türkiye geneli resmi enflasyon verileri yarın açıklanacak.



Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı verilerine göre hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) aylık bazda %0,46 artış kaydederken, yıllık bazda artış %77,36 oldu. Aylık bazda en fazla artış %2,33 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde görüldü. Yıllık bazda ise en yüksek artış %94,88 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmerlerde görüldü.



Bugün Türkiye, Euro Bölgesi, ABD ve İngiltere imalat PMI verileri takip edilecek.



USDTRY 29,675, EURTRY 32,743 ve GBPTRY 37,789 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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