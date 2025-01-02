Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 02 Ocak 2025

BİST-100 endeksi, 2024 yılının son işlem gününe; 32 puan civarında negatif başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı seyir izleyen endekste, seansın sonuna doğru satış baskısının etkili olmasıyla; yüzde 0,60 oranında düşüşle 9.830,56 puan seviyesinden kapanış gördü.

TÜİK tarafından Salı günü açıklanan Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(H-ÜFE); Kasım ayında yüzde 0,76 oranında azalış gösterirken, yıllık olarak ise yüzde 53,44 oranında artış gösterdi. Endeksin alt kalemlerinden ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık bazda yüzde 47,10 oranında artış göstererek endeksi etkileyen en yüksek değer oldu.

TÜİK ayrıca, Kasım ayına ilişkin ‘’Dış Ticaret İstatistikleri’’ni açıkladı. İhracat senelik bazda yüzde 3,1 oranında azalarak 22 milyar 289 milyon dolar olurken, İthalat ise yüzde 2,7 oranında artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda, Kasım ayında Dış Ticaret Dengesi; 7 milyar 459 milyon dolar düzeyinde açık verirken, yıllık açık miktarı ise 73 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dün Türkiye’de İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul için açıklanan enflasyon verilerinde aylık yüzde 1.7 artış kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 55.27 seviyesine yükseldi. Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranının bu verilere yakın olması bekleniyor.

Altın, geçen yıl yüzde 27 artış göstererek 2010'dan bu yana en büyük yıllık kazancını elde etmesinin ardından 2025'in ilk işlem gününde yatay bir seyir izledi.

Spot piyasalarda haftanın dördüncü, yılın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 633 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 995 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol, bir endüstri raporunun ABD ham petrol stoklarının küçülmeye devam ettiğini göstermesinin ardından yeni yılın ilk seansında yükseldi.

Brent, yükselerek varil başına 75 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 72 doların üzerinde seyretti.

Döviz kurları tarafında USD/TRY 35.38, GBP/TRY 44.33 ve EUR/TRY 36.77 paritelerinde dalgalanmalar devam ediyor.