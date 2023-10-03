Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 03 Ekim 2023

İstanbul Sanayi Odası Eylül ayına ait imalat PMI (satın alma yöneticileri endeksi) verilerini yayımladı. Ağustos ayında 49 değerini alan endeks, Eylül ayında 49,60 değerine yükselse de, 50 büyüme eşiğinin altında kalarak daralmaya işaret etmeye devam etti. Yayımlanan özette, Eylül ayında üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşün yavaşlamasıyla birlikte, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulmanın çok daha hafif gerçekleştiği belirtildi. İstihdamın sınırlı da olsa artmaya devam ettiği vurguanırken, hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu Eylül’de keskin bir şekilde azaldığı ifade edildi. Üretimin ivme kaybettiği firmalar bu durumu genellikle zayıf piyasa koşullarına ve yeni siparişlerdeki azalmaya bağladı.



Standart & Poor (S&P) Global Kıdemli Direktörü Frank Gill Türkiye ekonomisiyle ilgili Bloomberg HT’ye yorumlarda bulundu. “Ekonomik politikalarda önemli bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz, daha fazla uygulanabilir politikalara geçildiğini görüyoruz.” İfadelerini kullanan Frank Gill, Orta Vadeli Program ile Türkiye’nin kısa vadede net döviz rezervlerini artırabileceğini söyledi. 2024 boyunca yüksek enflasyon olabileceğini de vurgulayan S&P yetkilisi, hane halklarının tüketiminde bir yavaşlama görülebileceğini, ayrıca bu yıl bütçe açığının da azalmasını beklediklerini belirtti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin kredi notunu B olarak teyit ederken, kredi görünümünü ise negatiften durağana yükseltmişti.



Euro Bölgesi’nde imalat PMI verisi öncü veriyi teyit ederek 43,4 olarak açıklandı. Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia yaptığı açıklamada, üç çeyreğin tamamında imalat PMI’ın 50 değerinin altında olduğunu ve bu nedenle ekonomideki durgunluğun devam edeceğinin net olduğunu söyledi. Rubia, muhtemelen yeni yıla girene kadar işlerin düzeldiğini görmeyeceğiz ifadelerini de kullandı. Almanya’da ise imalat PMI 39,6 değerini alarak son 3 ayın en yüksek seviyesine gelse de, daralmaya işaret etmeye devam ediyor. Diğer yandan Avrupa’nın büyük ekonomilerinden Fransa’da imalat PMI 44,2 ile son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verileri, Euro Bölgesi için kasvetli bir görüntü çizmeye devam ediyor.



Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz gün açıklanan işsizlik oranı 107 bin azaldı ve %6,5’ten %6,4 gerileyerek rekor düşük seviyeleri gösterdi. İngiltere Merkezli ekonomik araştırma şirketi Pantheon Macroeconomics kıdemli ekonomisti Melanie Debono, Euro Bölgesi istihdam piyasaları sağlamlığını kanıtladı değerlendirmesinde bulunurken, imalat sektöründeki istihdamın azalmaya başlamasıyla birlikte bu oranın, yılın geri kalanında yukarı doğru tırmanacağını, ancak piyasanın direncini korumaya devam edeceğini ön gördü.



ABD tarafında imalat PMI verilerine baktığımızda ise Euro Bölgesi’nin aksine daha pozitif bir hava görüyoruz. Eylül ayında imalat PMI 47,7 beklentisine karşın 49 değerini aldı. Yeni siparişler endeksi 46,8’den 49,2’ye yükselerek 1 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de 48,5’ten 51,2’ye çıktı. Eylül ayında 8 sektör daralma olduğunu rapor ederken 5 sektör ise büyüme olduğunu belirtti.



Bugün Türkiye TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. ABD tarafında ise JOLTS istihdam verileri açıklanacak.



USDTRY 27,506, EURTRY 28,823 ve GBPTRY 33,181 seviyelerinde fiyatlanıyor.

