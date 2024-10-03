Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 03 Ekim 2024

Dün yurt içinde Ortadoğu’daki gerginliğin etkileri ve dış ticaret dengesi verisi takip edildi. BIST100 dün de değer kaybına devam ederek günü %3.62 oranında azalışla tamamladı. Böylelikle hafta başından bu yana 765 puanlık değer kaybı yaşayan endeks 6 ayın en düşük seviyesi olan 9,000 seviye sınırına ulaşmış oldu. Türk Lirasına baktığımızda Dolardaki küresel değer kazancı Türk lirasına da sirayet ederek USDTRY kurunun günü hafif yükselişle 34.2180 seviyesinden kapamasına neden oldu. Günün ilk saatlerinde USDTRY 34.2290, EURTRY 37.8920 ve GBPTRY 45.3350 seviyelerindne işlem görmekte.

Takip edilen dış ticaret verilerine baktığımızda ihracat senelik bazda %1,8 oranında düşüş göstererek 22 milyar 7 milyon dolar olurken, ithalat ise % 1,4 oranında azalışla 27 milyar 129 milyon dolar oldu. Böylece, Eylül ayının öncü Dış Ticaret Dengesi; 5 milyar 122 milyon dolar açık verdi. Ticaret Bakanı Bolat’ın açıklanan veriler ile ilgili verdiği demeç "Son 14 ayın 11’inde dış ticaret açığımız azalmıştır. Bu kapsamda, dış ticaret açığı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın ayına dönemine göre yüzde 33,8 oranında azalışla 17,4 milyar dolara gerilemiştir" şeklinde oldu. Veriler değerlendirildiğinde 2024 yılının ilk 9 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 3,2 oranında artışla 192,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece ilk 9 ayda mal ihracatında net 5,9 milyar dolar artış sağlandı. İthalatta ise aşağı yönlü seyrin devam ettiği görüldü. 2024 yılının ilk 9 ayında ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,9 oranında azalışla 252,9 milyar dolara geriledi. Böylece, ilk 9 ayda mal ithalatında 21,6 milyar dolarlık bir gerileme sağlandı. Dış ticaret açığı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 azalışla 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 yılı ilk 9 ayı sonunda 8,2 puan artarak % 76,3 olarak kaydedildi.

Veri ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yıllık cari açığın Ağustos'ta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, Eylül'de de benzer seviyelerde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca Bakan Şimşek cari açıktaki gerileme eğiliminin de devam edeceğini belirtti.

ABD’de bir önceki gün açıklanan ve oldukça iyi gelerek bir sonraki FED toplantısında 50 baz puan indirim olasılığının aşağıya çekilmesine sebep olan JOLTS verisi ardından dün de ADP özel dektör istihdam rakamları karşılandı. Açıklanan ADP özel sektör istihdam verilerine göre Eylül ayında katılımın 125 bin artış göstermesi beklenirken 143 bin arttı. Ağustos ayı verisi ise 99 bin seviyesinden 103 bin seviyesine revize edildi. Ancak buna rağmen geçtiğimiz ay Mart 2023’ten bu yana en düşük katılım gerçekleştiği için bu veri ile birlikte son üç ayın ortalaması 119 bine gerileyerek 2020’den bu yana en düşük seviye oldu. Faiz indirimlerine dair gelen açıklamalara baktığımızda bir üniversitede konuşan Fed yetkilisi Thomas Barkin, 50 baz puanlık indirimin ekonomik görünümle uyumlu olduğunu ancak bu indirimin enflasyonla mücadelenin bittiğine dair bir işaret olmadığını belirtti.

Avrupa bölgesinde ise Eurostat’ın paylaştığı verilere göre işsizlik verisi %6,4 seviyesinde sabit kaldı. Almanya başkanı Scholz Berlin’de iş insanları gününde gerçekleştirdiği konuşmada Çin ile elektrikli araçlar üzerine müzakerelerin devam etmesi gerektiğini ve ticari çatışmalarda AB’nin kendine zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Ortadoğu’daki belirsizlikler hem Avrupa hem ABDhisse senedi piyasaları üzerindeki etkisini sürdürürken, ABD borsaları günü yataya yakın artıda tamamlarken Alman borsa endeksi DAX %0,25’lik gerilemeyle, İngiltere ve Fransa borsaları ise yataya yakın artıda günü tamamlamayı başardı. Dolar endeksi risk iştahındaki düşüşle beraber değer kazancını sürdürerek %0,4 oranında değer kazanarak 101.65 seviyesinden günü tamamladı. Dolardaki değer kazancıyla EUR ve GBP’deki baskılanma dün de devam etti. EURUSD 1.1071’den açılış yaptığı günü 1.1045 seviyesinde tamamlarken, GBPUSD ise 1.3285’ten 1.3266’ya gerileyerek günü tamamladı.

Emtia tarafında altın’ın rekor yüksek seviyelerdeki hareketi devam ediyor. Günü %0,38 değer kaybıyla tamamlasa da altın’ın ons fiyatı dün kapanışta 2,680 usd seviyesinde oldu. Gümüş ise Altına göre çok daha iyi bir performans sergileyerek günü %1,13 artışla 32.10 seviyesinden tamamladı. Ortadoğu’daki hareketlenmenin etkilerini petrol üzerinde de izlediğimiz bu günlerde brent petrolün dün de günü %1,56’lık yükselişle 74.71 seviyesinden tamamladığını gördük. ABD ham petrol de ayni oranda yükseliş yaşayarak günü 70.99 seviyesinden tamamlamayı başardı.

Bugün Türkiye’de enflasyon rakamı, ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları, S&P Global PMI verileri, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve ISM hizmet verileri açıklanacak. Avrupa’ya baktığımızda ise Almanya PMI ve Avrupa Bölgesi ÜFE verileri takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor.