Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 03 Eylül 2024

Türkiye piyasalarında geride bıraktığımız Ağustos’un son haftası başlayan olumlu yönde hareket dün de kendini gösterdi. Özellikle açıklanan büyüme verisi negatif tarafta kalmışsa da, bugün açıklanacak enflasyon verisinden genel olarak süpriz bir düşüş beklentisi ve Cuma günü Fitch’in yayınlayacağı rapordan gelebilecek iyimser yorumların fiyatlamalarda etkili olduğu düşünülüyor.

Dün takip edilen verilerden İSO İmalat PMI verisi ard arda 4 ay gerilemenin ardından Ağustos ayında yükselerek 47.8 seviyesine geldi. Halen eşik değer olan 50 seviyesinin altında gelen veri sektördeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret ederken Temmuz ayında açıklanan 47.2 seviyesinin üzerinde gelen veri Ağustos ayında siparişlerde bir miktar toparlanma olduğunu gösterdi. İmalat sektöründeki durgunluğun sebebi olarak ise girdi maliyetlerindeki yükseliş ile enflasyonist baskıların Ağustos ayında da devam etmesi olarak gösteriliyor.

Nispeten olumlu tarafta kalan imalat PMI rakamına rağmen dün açıklanan büyüme verisi moralleri bozdu. 2. Çeyrek için açıklanan büyüme oranı %2.5 olurken bir önceki çeyreğe göre büyüme oranı ise %0.1 olarak kayıtlara geçti. %3.2 beklentinin oldukça altında kalan gerçekleşme rakamına Hanehalkı tüketimi ve net ihracat %1.3 oranlarında katkı yaparken kamu tüketimi ve yatırım kalemlerinin büyümeye katkısı %0.1 oranında sınırlı kaldı. Stoklar kalemi ise büyümeye %0.2 oranında negatif yönde etki yarattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerine ilişkin "Öncü göstergeler üçüncü çeyrekte büyümede dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor. 2024 genelinde iç talebin büyümeye daha az katkı verdiği dengeli bir kompozisyonu öngörüyoruz" şeklinde bir değerlendirmede bulundu. X hesabından da açıklama yapan Şimşek "kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik.”dedi.

Şimşek ayrıca yakında OVP'yi kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek "İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirecek Orta Vadeli Programımızı (2025-2027) yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. OVP’nin 5 Eylülde açıklanma bekleniyor.

Piyasa olumsuz büyüme verisi yerine bugün açıklanacak enflasyon verisine odaklanırken BIST100’de %2.82 yükselişle günü tamamladı. Yükselişi banka hisseleri öncülüğünde yaşarken enflasyonun düşüşe geçme ihtimali, faizlerin sene sonunda indirim olasılığını artırırken bankalar için olumlu tarafta yer aldı. Kurlardaki gerileme dün de devam ederken USDTRY günü 33.88 seviyesinden tamamladı.Bugün açılışta USDTRY 33.939, EURTRY 37.524 ve GBPTRY 44.54 seviyelerinden fiyatlanmakta.

ABD’nin tatil olduğu günde yurt dışı piyasaları sakin bir günü geride bıraktı. Avrupa bölgesinde takip edilen PMI rakamlarına baktığımızda ise imalat PMI rakamının beklentilerin üzerinde 45.8 seviyesinde gemesine rağmen 50 altında kalarak daralmaya devam ettiğine işaret etti.

Dolar endeksi yatay bir gün yaşarken 101.50 seviyelerinden günü tamamladı. Altındaki rekor denemelerinden sonra ise hafif gerileme gözlemlendi. Haftanın ilk gününe 2,502 seviyelerinden açan altın, hafif gerileme yaşadıktan sonra günü 2,498 seviyesinden tamamladı.

Bugün Türkiye’de enflasyon verisi, ABD’de PMI rakamları takip edilecek.