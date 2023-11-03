Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 03 Kasım 2023

Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın son enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %58’den %65’e yükseltilerek Orta Vadeli Program (OVP) ile ayni seviyeye getirildi. 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %33’ten %36’ya yükseltildi. 2025 yıl sonu enflasyon öngörüsü ise %15 oldu. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, gerçekleştirdiği sunumda, görevlerinin fiyat istikrarı ve sonucunda dezenflasyonun kısa sürede tesis edilmesi, enflasyonun tek haneye indirilmesi olduğunu belirtirken, enflasyonda düzelme görülene kadar parasal sıkılaşmanın devam edeceğini vurguladı. Ayrıca dezenflasyon sürecinin 2024’ün ikinci yarısı itibarıyla başlamasının beklendiğini ifade etti. Erkan Kasım, Ocak ve Mayıs aylarında geçici etkiler nedeniyle aylık enflasyonda ivmelenme görülebileceğini öngörürken, enflasyonun Mayıs ayında %70-75 arasında tepe yapmasının beklendiğini ifade etti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve 500 baz puan artış ile politika faizinin %35’e çıkartıldığı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’ni yayımladı. Özette, politika faizinin enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği belirtilirken, “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.” İfadeleri yer aldı.



İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini sabit bıraktı. Böylece banka son iki toplantısında da değişikliğe gitmedi ve politika faizi %5,25 seviyesinde kaldı. Kurulun son tahminlerinin, para politikasının uzun bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerekeceğine işaret ettiği belirtilirken, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz indirimlerini düşürmek için henüz çok erken olduğunu ve yeni bir faiz artışının daha olası olduğunu söyledi.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da imalat sektörü öncü verilere yakın sonuç vererek daralmaya işaret etmeye devam etti. Almanya imalat PMI (satın alma yöneticileri endeksi) 40,7 olan öncü verinin ardından, Ekim ayı nihai verisi 40,8 olarak açıklandı. Hamburg Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, “İmalatın bu yıl için hala bir gerileme içinde olduğu açık görünüyor. Yine de işaretler gelecek yılın ilk yarısında potansiyel bir toparlanmaya işaret ediyor.” dedi.



Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisi için 2023’ün ekonomik büyüme açısından iyi bir yıl olmadığını belirtirken, “Ancak ciddi bir resesyona gireceğimiz bir yıl da değil.” ifadelerini kullandı. Şu anda büyük bir belirsizliğin olduğu, faizlerin yükseldiği ve bunun sonucunda ekonominin yavaşladığı bir dönem olduğunu belirten Nagel, bunun aynı zamanda enflasyonu düşürme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. İngiltere’de hizmet PMI ve Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı açıklanacak. ABD tarafında ise tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar ve hizmet PMI verileri ön planda olacak. 5 Kasım tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.



USDTRY 28,377, EURTRY 30,167 ve GBPTRY 34,650 seviyelerinde fiyatlanıyor.