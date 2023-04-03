Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 03 Nisan 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 artış gösterdi ve 7 milyar 980 milyon dolardan, 12 milyar 79 milyon dolara yükseldi. İhracat 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat %10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2022 Şubat ayında %71,4 iken, 2023 Şubat ayında %60,7'ye geriledi. Şubat ayında ihracatta ilk sırada Almanya yer alırken, ithalatta Rusya birinci oldu.



Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin kredi notunu B olarak teyit ederken, not görünümünü ise durağandan negatife düşürdü. Not görünümünün negatife çekilmesinin, para politikası, mali ve ekonomi politikalarda savunulamaz olarak gördükleri riskleri yansıttığı belirtilirken, “Kontrol edilemez enflasyon, mali, ekonomik ve siyasi analizi karmaşık hale getiriyor.” İfadeleri kullanıldı. Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,1 ve gelecek yıl %2,8 büyüyeceği de ön görüldü.

İstabul Ticaret Odası verilerine göre tüketici fiyatları İstanbul’da Mart ayında %2,95 artarken, yıllık bazda ise %74,22 artış yaşadı. Türkiye geneli enflasyon verileri bugün açıklanacak.

Euro Bölgesi Mart ayı öncü enflasyon verilerine göre, aylık bazda tüketici enflasyonu %0,9 artış gösterirken, yıllık bazda %6,9 ile beklentilerden fazla yavaşlama kaydetti. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise aylık bazda %1,2 ile sert yükseliş gösterirken, yıllık bazda çekirdek TÜFE %5,7 ile rekor seviyeye yükseldi.

ABD’de enflasyonun öncü göstergelerinden olan kişisel tüketim harcamaları, Şubat ayında bir önceki aya göre %0,3 ile beklentilerden yavaş bir artış gösterdi. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise yine %0,3 ile beklenilen kadar artış göstermedi.



İngiltere ekonomisinin 2022’nin son çeyreğinde büyüme rakamı %0’dan %0,1’e revize edildi ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre büyüme %0,6 oldu. Hizmet sektörü %0,1, inşaat sektörü %1,3 büyürken, üretim sektörü büyümesi 2022 4. çeyrekte yatay seyretti. Ayrıca İngiltere Brexit sonrası en büyük ticari anlaşmasını yaparak, 11 üyeli Asya bloğu CPTPP’ye katılacağını duyurdu. Birliğin Avrupa’dan ilk üyesi İngiltere olacak.



OPEC+ ülkeleri Mayıs ayından itibaren günlük bir milyon varili aşan petrol üretim kesintisine gitme kararı aldı. Rusya’nın Temmuz ayında mevcut kesintisini genişletmesiyle, toplamda 1,6 milyon varillik kesinti bekleniyor. Cuma kapanışı 79,820 seviyelerinde yapan Brent Petrol, %4,50 üzerinde yükselişle 83,50 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.



Türkiye’de enflasyon ve imalat PMI verileri takip edilecek. ABD, İngiltere, Euro Bölgesi imalat PMI verileri açıklanacak.

USDTRY 19,198, EURTRY 20,734 ve GBPTRY 23,605 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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03/04/2023 09:26