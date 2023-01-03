Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 03 Ocak 2023

İstanbul Sanayi odası verilerine göre büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI (Satın alma müdürleri endeksi) Aralık ayında 45,70’ten, 48,10 seviyesine yükseldi. İmalat PMI her ne kadar 50’nin altında kalarak sektörde yavaşlamaya işaret etse de, Haziran ayından bu yana en yüksek değeri almış oldu. Üretimin ve yeni siparişlerdeki düşüşün hız kestiği, istihdamda son 10 ayın en hızlı artışı gerçekleştiği ve tedarikçilerin teslimat sürelerinde rekora yakın kısalma gözlendiğine dikkat çekildi.



Euro Bölgesi’nde ise imalat PMI verisi öncü verileri teyit ederek 47,8 olarak açıklandı. Tedarik zincirlerindeki aksamaların hafiflemesi ve enflasyon baskısının yumuşaması ile Ekim ayından bu yana yükseliş eğiliminde olan endeks, yine de 50 sınırının altında bulunuyor. Bu da teknik olarak daralmaya işaret etmekte.



Bugün Türkiye’den Bulgaristan’a gaz tedariki için resmi bir anlaşma yapılacağı açıklandı. Buna göre, Bulgaristan'ın uluslararası piyasalardan edineceği doğalgazın Türkiye'de işleneceği ve kullanıma hazır olarak, boru hattıyla Bulgaristan'a iletileceği belirtiliyor.



2021 yılının 2. yarısında temerrüde düşen ve diğer gayrimenkul şirketlerinin de temerrüde düşmesini tetikleyen Çin’li emlak devi Evergrande Group, 2023’te borçlarını geri ödeme sözü verdi. Şirket daha önce borçlarının yeniden yapılandırma planını 31 Temmuz 2022’ye kadar açıklayacağını söylemiş, ancak ertelemişti.

Bugün Türkiye Aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak. Baz etkisiyle yıllık enflasyonun %65,50 seviyelerine gerilemesi, aylık olarak ise %2,50 seviyelerinde yükseliş göstermesi bekleniyor. Diğer yandan Almanya TÜFE, İngiltere imalat PMI ve ABD üretim PMI verileri takip edilecek.

USDTRY 18,714, EURTRY 19,958, ve GBPTRY 22,616 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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03/01/2023 09:09