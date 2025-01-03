Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 03 Ocak 2025

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; bugün) TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının tahminlerin altına gelebileceğine ve bu kapsamda TCMB’nin Ocak ayında da 250 bp. faiz indirebileceğine dair beklentileri artırmasının etkisiyle 28 puan civarında pozitif başlangıç yaptı ve seansın sonunu da, yüzde 1,33 oranında yükselişle 9.961,34 puan seviyesinden noktaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı bu sabah 9 itibariyle.

Verilere göre, tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi.

Dün, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2024 Aralık ayına ilişkin Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) açıklandı. Endeks, bir önceki aydaki(Kasım) 48,3 seviyesinden 49,1’e yükselerek; sektördeki bozulmanın son 8 ayın en düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde gerçekleştiğini göstermesi açısından ‘görece’ pozitiflik içerdi. Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından Almanya ve İngiltere’nin İmalat PMI dataları ise; öncü dataların altında gelerek, Avrupa’daki ekonomik toparlanmanın kolay olmadığına işaret etti

Avrupa tarafında, Fransa'da imalat sektörü faaliyetleri Aralık ayında son dört yılın en hızlı daralmasını yaşadı. Perşembe günü yayımlanan veriyle, ülkenin imalat sektöründeki faaliyetlerin Aralık ayında son dört yılın en hızlı daralmasını kaydettiğini ortaya koydu. Bu durum, Avro Bölgesi’nin ikinci büyük ekonomisinin karşı karşıya olduğu olumsuzluklara dikkat çekti.

Almanya'nın imalat sektörü ise üretim ve talepte daha keskin düşüşler yaşayarak 2024'ü kötü bir notla tamamladı. Bu durum, Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki sanayinin yakın gelecekte toparlanma ihtimalini çok gerçekci olmadığının açık bir işareti olarak görülüyor.

Amerika’da ise işsizlik yardımı için başvurular geçen hafta sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, 2024 yılı sonunda işten çıkarmaların düşük seviyede kalacağını ve sağlıklı bir işgücü piyasasıyla uyumlu olduğunu gösteriyor. Bakanlığın Perşembe günü yayımladığı rapor, tüketici harcamaları da dahil olmak üzere son dönemdeki olumlu ekonomik verilere katkıda bulunarak Federal Rezerv’in bu yıl daha az faiz indirimi öngörüsünü destekledi. İşgücü piyasasının dayanıklılığı, ekonomik genişlemeyi desteklemeye devam ediyor.

Altın bir önceki seansta yüzde 1,27 yükseliş göstermesinin ardından yatay bir görünüm seyretti. Spot piyasalarda haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 662 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin 29 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Brent, vadeli işlemleri iki aydan uzun süredir en yüksek seviyeye taşıyan dört günlük rallinin ardından varil başına 76 dolara yakın bir seviyede sabit kaldı. ABD ham petrolü ise 73 doların üzerinde seyretti.

USD/TRY 35.41, GBP/TRY 43.91 ve EUR/TRY 36.38 seviyelerinde işlem görüyor.