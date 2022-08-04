Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Ağustos 2022

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları Temmuz ayında aylık bazda %2,37 artış gösterdi. Yıllık bazda TÜFE %79,60 ile 24 yılın zirvesini gördü. Piyasa beklentisi enflasyonun %80’in üzerini göreceği yönündeydi. Üretici fiyatları ise yıllık bazda %144,61 ile 27 yılın zirvesini gördü. Aylık bazda en çok artış %6,98 ile sağlık grubunda görülürken, yıllık bazda en yüksek artış %119,11 ile ulaştırmada yaşandı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir TV programında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı, bundan sonra da devam edecek. Devam eden trendle, Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş olacak." İfadelerini kullanı. Enflasyon konusuna da değinen Bakan Nebati, büyümeden taviz vermediklerini, bu durumda da enflasyonla mücadelenin biraz vakit aldığını söyledi. Bakan Nebati, Aralık ayından itibaren, enflasyonda baz etkisiyle düşüş trendi görüleceğini belirtti.

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Son ayda ihracat geçen yılın Temmuz ayına göre %13,4 artışla 18,6 milyar dolara yükseldi. Bakan Muş bu rakamın en yüksek ihracat rakamı olduğunu söyledi. Diğer yandan ithalat da %40,8 artış gösterdi ve dış ticaret açığı Temmuz ayında 10,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, dış ticaret açığı %144 yükseliş gösterdi.



Euro Bölgesi Üretici Fiyatları zirve seviyelerden gerilemeye devam etti. Nisan ayında yıllık bazda %37,2 ile zirveyi gören Euro Bölgesi ÜFE, Mayıs ayında %36,3’e gerilemişti. Haziran ayında düşüş devam etti ve ÜFE yıllık bazda %35,8 olarak açıklandı.

Bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.



Çin-Tayvan gerilimi ile artan jeopolitik risklerin ve FED üyelerinden gelen faiz artışına yönelik kararlı açıklamaların da etkisiyle USDTRY dün yıl içi zirvesini 18,090 seviyelerini görerek güncelledi. USDTRY anlık olarak 17,946, EURTRY 18,241 ve GBPTRY 21,807 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



04/08/2022 09:30