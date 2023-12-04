Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Aralık 2023

İstanbul Ticaret Odası Kasım ayı İmalat PMI raporunu yayımladı. Buna göre Ekim ayında 48,4 değerini alan imalat PMI, Kasım ayında 47,2’ye geriledi ve 5 ay üst üste 50 eşik değerinin altında kalarak daralmaya işaret etti. Kasım 2022’den bu yana en belirgin yavaşlama görülürken, Kasım ayında satın alma faaliyetlerinin yanı sıra firmaların girdi ve nihai ürün stoklarında azalma gözlendiği belirtildi. Döviz kurlarındaki artışın ham madde fiyatlarını yukarı çekmesi nedeniyle girdi maliyetleri enflasyonu genel olarak yüksek seyrettiği raporda yer aldı. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki durağan piyasa koşulları, son çeyrek ortasında yeni siparişlerin ivme kaybının sürmesine ve böylece Kasım 2022’den bu yana en sert yavaşlamanın kaydedilmesine yol açtığı belirtilen raporda, talepteki zayıflamaya bağlı olarak imalatçılar üretimi son bir yılın en yüksek oranında azalttığı ifade edildi. Anket katılımcılarına göre, jeopolitik gerginlikler ve ham madde teminindeki zorluklar da üretimin gerilemesinde etkili oldu.



İstanbul Ticaret Odası Kasım ayına ilişkin İstanbul’a ait fiyat endekslerini açıkladı. Aylık bazda perakende fiyatlar %3,79 artış gösterirken, yıllık bazda artış %73,89 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yıl sonuna göre değişim ise %68,93 oldu. Kasım 2023’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en çok artış %5,53 ile kültür eğitim ve eğlence harcamalarında görüldü. İkinci sırada %4,95 ile konut harcamaları ve üçüncü sırada %4,84 ile gıda harcamaları yer aldı. Türkiye geneli enflasyon verileri bugün açıklanacak.



Paris merkezli küresel bankacılık kurumu BNP Paribas, TCMB’nin politika faizini Ocak ayı itibarı ile %45’e yükselteceğini ve ardından indirimlere başlamadan önce Temmuz ayına kadar sabit bırakacağını ön gördü. Raporda, TCMB’nin son dönemde yaptığı önden yüklemeli faiz artışları TÜFE beklentileriyle örtüşerek mevduat sahiplerini TL’de kalmaya, yabancı yatırımcıları ise yerel varlıklara yönelmeye teşvik ettiği belirtilirken, 2024 yıl sonu için %35 TÜFE, %30 politika faizi ve %3,5 GSYH büyümesi ön görüldü.



Euro Bölgesi imalat PMI verileri Kasım ayında yükseliş kaydetse de, 50 eşiğinin altında kalarak daralmaya işaret etmeye devam etti. Euro Bölgesi PMI Ekim ayında 43,1 seviyesinden, Kasım ayında 44,2’ye yükseldi ve son 6 ayın en yüksek değerini aldı. Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Kasım ayının pek de güzel geçmediğini, bunun sebebinin ise sadece hava koşullarının değil, Euro Bölgesi’ndeki imalat sektörü olduğunu söyledi. Neredeyse tüm alt endekslerin biraz canlandığını söyleyen Cyrus de la Rubia, “Ancak iyileşmeler çoğunlukla ürkek ve bir yükseliş eğilimi ilan etmek için gereken dinamizmden yoksun.” İfadelerini kullandı.



ABD tarafında ise imalat PMI verilerine bakıldığında, Kasım ayı veirsi Ekim ayı ile ayni seviyede 46,7 olarak geçrekleşti. Böylece ABD tarafında imalat PMI 13 ay art arda daralma eşiğinde kaldı. Yeni siparişler Ekim ayına göre 2,8 puan artış kaydetse de 48,3 ile daralma bölgesinde kaldı. Üretim endeksi aylık 1,9 puan azalarak 48,5’e gerilerken, istihdam endeksi ise aynı dönemde 1 puan azalışla 45,8’e düştü.



ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Atlanta’da ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Powell, son dönemde enflasyona ilişkin olumlu sinyallere rağmen enflasyonun kesin biçimde %2’lik hedefe dönene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalacağını söyledi. Para politikasının ekonomi üzerinde gecikmeli etkileri olduğunu, sıkılaşmanın ekonomideki etkilerinin henüz tam anlamıyla hissedilmediğini belirten Powell, “Yeterince kısıtlayıcı duruşa ulaştığımıza dair sonuca varmak veya faiz indiriminin zamanlaması hakkında tahminler yapmak için erken. Eğer gerekli olursa daha fazla sıkılaşmaya hazırız.” İfadelerini kullandı.



Bugün Türkiye TÜFE ve ÜFE verileri, Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD fabrika siparişleri açıklanacak. Avrupa Merkez bankası Başkanı Christine Lagarde’ın da bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.



USDTRY 28,938, EURTRY 31,470 ve GBPTRY 36,707 seviyelerinde fiyatlanıyor.