Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Ekim 2022

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici enflasyonu Eylül ayında %3,08 artış gösterirken yıllık bazda artış %83,45 oldu. Bu verilerle tüketici enflasyonu 1998’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Üretici fiyatlarında ise artış aylık bazda %4,78 olurken, yıllık ÜFE %151,50 oldu.



ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizini yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan indireceği tahmininde bulundu.



Türkiye’de imalat PMI (satın alma yöneticileri endeksi) Eylül ayında 46,90 olarak açıklandı ve 7 ay üst üste 50 puanın altında kalarak imalat sektöründe yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. Anket katılımcılarının bildirimlerine göre, kırılgan talep koşulları ve enflasyonist baskılar, hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlamaya sebep oluyor.

ABD’de imalat PMI 52,8’den 50,29’a gerileyerek sektördeki yavaşlamaya işaret etti. Üretim PMI ise sınırlı bir yükseliş göstererek 51,8’den 52’ye yükseldi. Veriler, ilk iki çeyrek daralarak teknik resesyona giren ABD ekonomisinin, 3. Çeyrekte de küçülme potansiyeli taşıdığını gösteriyor. ABD yetkililer istihdam piyasasındaki canlılığa işaret ederek resesyonu kabul etmiyor. Bu noktada Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek.



Euro Bölgesi’nde de İmalat PMI, yüksek enerji fiyatları ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle Eylül ayında 1,2 puan düşerek 48,4 oldu ve son 27 ayın dip seviyesini gördü.



İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomi paketindeki, yılda 150 bin sterlin üzeri kazananlardan alınan %45'lik gelir vergisinin kaldırılması konusundan vazgeçtiklerini açıkladı.

USDTRY 18,540, EURTRY 18,243 ve GBPTRY 21,013 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



04/10/2022 09:10