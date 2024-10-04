Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Ekim 2024

Türkiye piyasalarının dün odağında enflasyon açıklaması vardı. Eylül ayında TÜFE, yaklaşık %2,2 olan konsensüs beklentilerin üstünde %2,97 oranında artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE, Ağustos ayındaki %51,97 seviyesinden Eylül ayında %49,38 seviyesine geriledi. Eylül ayında okulların açılmaya başlaması ile ön hazırlık süreci kapsamında fiyat artışları, konut ve gıda fiyatlarındaki kısmi artışlar enflasyonun aylık bazda %3’e yakın gelmesine neden oldu. ÜFE ise aylık bazda %1,37 artış gösterirken, yıllık artış bir önceki aydaki %35,75 seviyesinden Eylül ayında %33,09 seviyesine geriledi. Beklentiler kadar gerilemeyen enflasyon moralleri bozarken, son zamanlarda hem iç piyasadan gelen ekonomik durgunluk sinyalleri hem jeopolitik risklerin etkileriyle baskı altınd akalan borsa’nın satış baskısının artmasında katalizor rolü oynadı. Dün günü %1.27 oranında değer kaybederek tamamlayan BIST100 9,000 seviyesi altında 8,898.23 seviyesinde günü tamamladı. Hafta başından bu yana yaşanan düşüş oranı %9 civarında gerçekleşmiş oldu. Diğer taraftan son günlerde TCMB’den Kasım ayında faiz indirimi beklentilerinin arttığı bu dönemde enflasyondaki düşüş hızının kesilmesi son çeyrekte beklenen indirimin ertlenebileceği görüşlerini de beraberinde getirdi. Bir tarafta sıkı para politikasının etkileri ile büyüme tarafının baskılanması söz konusuyken diğer tarafta ise indirim döngüsüne erken geçilme ihtimali enflasyonun istenen düzeye gelmesini de engelleyebilir. Dolayısı ile bu son dönemde TCMB’nin uygulayacağı politikalar önümüzdkei uzun vade için büyük önem arz ederken, kısa vadede belirsizliğin de artmasına yol açabilir. Bu bağlamda dün TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında enflasyon ve para politikasına ilişkin verdiği mesajlar yakından takip edildi. Karahan, makroekonomik göstergelerin dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde ilerlediğini belirtirken enflasyonda gözlemlenen yapışkanlığın sebebi olarak hizmet enflasyonuna vurgu yaptı.Karahan, hizmet enflasyonuyla ilgili olarak "Hizmet enflasyonu yavaşlamaya devam etse de bu gruptaki fiyat artışları, diğer bir çekirdek grup olan temel mallara kıyasla güçlü seyrediyor ve manşet enflasyonu yukarıya çekiyor. Hizmet sektöründe daha yaygın olan zamana bağlı ve geriye dönük fiyatlama davranışları, hizmet enflasyonundaki zayıflamanın gecikmeli ve daha yavaş gerçekleşmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı. Karahan sunumunda para politikasına yönelik önemli mesajlar da verdi. Para politikasındaki sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Karahan, "Daha önce de vurguladığımız gibi, bu süreçte iki ana koşul gözetiyoruz. Birincisi, aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi. İkincisi ise, enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması. Her iki kriterde de alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle, para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Diğer taraftan yabancıların Sermaye piyasası işlem hacmine ilişkin veriler takip edildi. Buna göre yabancılar, geçtiğimiz hafta 206,2 milyon dolarlık hisse alırken, 443,9 milyon dolarlık DİBS sattı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 1,11 milyar dolar azalışla 171,17 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 2,02 milyar dolar azaldı. KKM de haftalık bazda 22,2 milyar TL düşüşle 1,51 trilyon TL oldu.

Türk Lirası gün içindeki gelişmelerle birlikte günü Dolar karşısında değerlenerek 34.1540 seviyesinden kaparken EURTRY ve GBPTRY de benzer şekilde gerileyerek günü 37.838 ve 44.969 seviyesinden tamamladı. Sabahın ilk saatlerinde USDTRY 34.2370, EURTRY 37.796 ve GBPTRY 44.947 seviyesinden işlem

Yurt dışı tarafta takip edilen verilerden Avrupa Bölgesi hizmet ve bileşik PMI verileri 51,4 ve 49,6 ile beklenti seviyelerin üzerinde gerçekleşirken İngiltere’den gelen açıklamalar ise 50 seviyesinin üzerinde ancak beklentinin hafif altında kalacak şekilde gerçekleşti. ABD tarafında ise hizmet PMI 55,2 ve 54 seviyelerinde açıklanarak bir önceki ayın bir miktar altında gerçekleşmiş oldu. Buna rağmen Eylül ayı Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) İmalat endeksi 54,9'a yükselerek genişleme sinyali verdi ve tahminleri aşarak pozitif tarafta yer aldı. İşgücü piyasası verilerinde, ABD işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 225bin ile bir önceki ay açıklanan 119bine göre hafif bir artış gösterdi ancak düşük işten çıkarma seviyesiyle benzer kaldı. Devam eden başvurular 1,83 milyon ile nispeten değişmedi. Yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak olan ve Eylül ayında işsizlik oranının %4,2'de sabit kalması ve istihdamın 150.000 artması beklenen aylık istihdam raporunu bekliyor.

Dolar endeksi Ortadoğu’daki gerginlik ardından başlattığı yükselişini dün de sürdürdü. Gün içinde 102 seviyesinin üstünü test eden endeks burada kalıcı olamadı ve %0,34 artışla 101.95 seviyesinden günü tamamladı. EUR/USD paritesi 1.100 seviyesindeki desteğinde denge buldu. Günü %0.14 değer kaybı ile tamamlayan parite 1.103 seviyesinde işlem gördü. GBPUSD ise Avrupa para birimine göre daha ciddi bir değer kaybı yaşayarak günü %1 gerileyerek 1.3126 seviyesindne tamamladı. Emtia tarafında altın ve gümüşteki yükseliş de hızını kesse de dün de kendini gösterdi. Altının ons fiyatı 2,677 usd seviyesine yükselirken gümüş işse 32.33 usd seviyesinden günü tamamladı. Esas ciddi hareket ise petrol tarafında gözlemlendi. Salı günü gerçekleşen İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısından sonra İsrail’den misilleme bekleniyor. Olası saldırıda petrol üretim tesislerinin hedef alınabileceği beklentisi ile aktif WTI kontratı %5.39 değer kazanarak $73.87, Brent kontratı ise %5.24 değer kazanarak $77.78 seviyesine yükseldi

Bugün açıklanacak en önemli veriler ABD Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı olarak karşımıza çıkıyor.