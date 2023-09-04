Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Eylül 2023

İstanbul Sanayi Odası ağustos ayına ilişkin imalat PMI (satın alma yöneticileri endeksi) raporunu yayımladı. En son haziran ayında 51,50 değerini alarak büyümeye işaret eden imalat PMI, temmuz ayında 49,90 değerini alarak daralmaya işaret etmesinin ardından, ağustos ayında da gerileme kaydetti ve 49 olarak değerlendi. Raporda, firmaların yeni sipariş temin etmekte yaşadıkları zorluklara bağlı olarak, ağustos ayında Türk imalat sektörünün yavaşlayan bir performans sergilediği belirtildi. Böylece, istihdamdaki artışın ılımlı bir şekilde devam etmesine rağmen üretim ve satın alma faaliyetlerinin azaldığı vurgulandı.



İstanbul Ticaret Odası, İstanbul’da ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda perakende fiyatlar %8,79, yıllık bazda ise %74,16 artış kaydetti. Toptan fiyatlarda ise aylık bazda %6,64 artış görülürken, yıllık bazda artış %66,18 oldu. Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış %32,29 ile ulaştırma ve haberleşmede görüldü. Onu, %9,77 ile gıda takip etti. Türkiye geneli enflasyon rakamları bugün açıklanacak.



Euro Bölgesi’nde ise imalat PMI 43,5 değerini alarak, son 3 ayın zirvesini görse de, veri son 14 aydır bölgede imalat sektöründe daralmaya işaret etmeye devam etti. İmalat PMI, temmuz ayında 42,7 değerini alarak son 38 ayın en kötü performansını göstermişti. Raporda, üçüncü çeyreğin ortasına kadar Euro Bölgesi imalat sektörünün yoğun baskı altında kalmış gibi göründüğü, yeni siparişlerin hızla düştüğü ve bölgede üretim hatları üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu belirtildi.



ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, bölge ekonomisinde görülen bozulma nedeniyle Avrupa Merkez Bankası’ndan Eylül ayı toplantısında faiz artışı beklemediğini belirtti. Yayımlanan notta hizmet sektöründeki yavaşlama da işaret edildi. 23 Ağustos’ta açıklanan öncü hizmet PMI verilerine göre, Ocak 2023’ten bu yana büyümeye işaret eden hizmet PMI, 48,3 değerini alarak daralmaya işaret etmişti. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann, Euro Bölgesi’nde enflasyonun öngörülenden daha ısrarcı seyrettiğini ve AMB’nin bu nedenle faiz artışlarına bu ay ara vermemesi gerektiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası’nın sıradaki toplantısı 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.



ABD tarafında ise, imalat PMI 47,6 değerini alarak daralmaya işaret etmeye devam etse de, son 6 ayın en iyi performansını gösterdi. Yapılan açıklamada, ABD imalat sektörünün küçülmeye işaret etmeye devam ettiği, ancak imalat PMI’daki yükselişin, daralma hızının yavaşladığını gösterdiği belirtildi. ABD imalat PMI Ekim 2022’den bu yana 50 büyüme eşiğinin altında değerleniyor.



ABD ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi 170 bin beklentisini aşarak 187 bin olarak açıklandı. Temmuz ayında 187 bin olarak açıklanan veri ise 157 bine revize edildi. Diğer yandan işsizlik oranı ise %3,5 beklentisini aşarak %3,8 olarak açıklandı. Saatlik ortalama kazançlarda ise aylık olarak %0,2, yıllık olarak ise %4,3'lük artış yaşandı.

USDTRY 26,683, EURTRY 28,785 ve GBPTRY 33,630 seviyelerinde değerleniyor.

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