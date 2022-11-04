Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Kasım 2022

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici enflasyonu Ekim ayında aylık bazda %3,54 artış gösterirken, yıllık bazda artış %85,51 ile 1998’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yıllık bazda en yüksek artış %117,5 ile ulaştırma ana grubunda görülürken, onu %99,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu takip etti. Üretici enflasyonunda da yükseliş devam etti. Aylık bazda %7,83 artış gösteren ÜFE, yıllık bazda %157,69 oldu.

KKTC İstatistik Kurumu’nun Ekim ayı verilerine göre ise KKTC’de enflasyon aylık bazda %3,42 artış gösterirken, yıllık bazda artış %120,72 oldu. Aralık ayından bu yana ise %81,64 artış yaşandığı görüldü. Bir önceki aya göre En yüksek artışın, %28,54 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda gerçekleştiği bildirildi. Onu %5,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu takip etti.



İngiltere Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırarak %3 seviyesine çekti. Banka son 33 yılın en sert faiz artışına gitmiş oldu. Yapılan açıklamada, enflasyon sürdürülebilir biçimde hedefe dönene kadar, daha fazla faiz artışı gerekebileceği belirtildi. Ancak faiz oranlarında gidilecek zirve seviyenin, muhtemelen piyasaların beklentisinden daha düşük olacağı ifade edildi. Bankanın tahminlerine göre mevcut %3 seviyesinde, hafif bir resesyon ile enflasyon iki yıl içinde istenilen seviyelere çekilebilir.



ABD’de hizmet PMI 54,4 ile son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. 55,5 ile beklentilerin altında kalan veri, hizmet sektöründe yavaşlamanın devam ettiğinin sinyallerini verdi.

Bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı günün en önemli verileri olacak. Ayrıca Euro Bölgesi ÜFE, hizmet PMI ve Almanya hizmet PMI verileri açıklanacak.



USDTRY 18,605, EURTRY 18,197 ve GBPTRY 20,898 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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04/11/2022 08:59