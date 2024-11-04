Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Kasım 2024

Oldukça yoğun ve önemli haber ve veri akışının yaşanacağı bir haftaya adım atıyoruz. Dışarda ABD seçimleri FED ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararlarını karşılayacağımız bu hafta içeride ise S&P’nin Cuma piyasa kapanışı sonrası yaptığı Türkiye değerlendirmesinin yansımalarını izleyerek başlayacağız.

S&P yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu B+’dan BB-‘ye bir kademe yükseltti. Görünümü ise pozitif’ten durağan’a çekti. Hatırlanacağı üzere S&P Mayıs ayında da Türkiye’nin kredi notunu bir kademe yükseltmişti. Raporda, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına ve daha geniş anlamda yerel sermaye piyasalarına olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notun yükseltilebileceği belirtildi. Bu karar ile birlikte Türkiye’nin Fitch ve S&P tarafından atanan notları BB- seviyesinde olurken, Moody’sin atadığı not ise bu kademenin bir altı olarak sayılan B1 seviyesinde bulunmakta. S&P Global Ratings kıdemli Direktörü Gill değerlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’de faizde düşüşün 2025’in ilk çeyreğinin sonunda gelmesini beklediklerini belirtirtti.

Olumlu olarak değerlendirilebilecek bu habere rağmen Cuma günü açıklanan İstanbul enflasyon verisinin beklentiler üzerinde gelmesi ve bugün açıklanacak enflasyon için öncü niteliği taşıması, S&P ‘nin yaratabileceği olumlu havayı dağıtabilir. İstanbul enflasyonu aylık’ta %3.64 yıllıkta ise %59.10 seviyesinde gerçekleşirken manşet enflasyonun da yukarı yönlü sapması bekleniyor. Ekim ayına ilişkin enflasyon beklentileri aylık bazda %2.25, yıllık bazda ise %47.68. seviyesinde yer alıyor. Eylül ayında enflasyonun beklentilerin üstünde %2,97 gelmesi sonrasında faiz indirim beklentileri ay bazında ötelenmişti. Ekim ayında beklentileri aşan bir enflasyon verisi sonrasında da ayni senaryonun tekrarlanma ihtimali yüksek görülürken, buna dair etkilerin cuma günü gerçekleşecek TCMB Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisi üzerinde yukarı yönlü revizeye sebep olabileceği de olasılıklar dahilinde. Ekim ayı PPK'da daha da şahinleşen metin ile birlikte piyasa, Cuma günü sunumda faiz indirimi zamanına ilişkin mesajlar arayacak.

Cuma günü açıklanan ve olumsuz etki yaratan bir diğer veri ise İmalat PMI verisi oldu. Endeks, bir önceki ayda(Eylül) bulunduğu 2020 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesinden(44.3), 45.8’e yükseldi. Ancak, bu seviye; halen sektöre ilişkin daralma sinyallerinin devamına işaret etti.

Haftayı %0.3 oranında değer kaybıyla tamamlayan BIST100 8,885 seviyesinde günü noktaladı. Türk Lirasına baktığımızda Cuma gününü Amerikan Dolarına karşı değer kaybederek kapayan USDTRY’de bugün enflasyon verisine göre yön belirlenmesi bekleniyor. Cuma günün 34.3290 seviyesinden tamamlayan kur bu sabah 34.3390 seviyesinden fiyatlanmakta. EURTRY 37.4620 ve GBPTRY 44.609 seviyelerinden işlem görmekte.

ABD’de 5 Kasım2da gerçekleşecek seçim öncesinde Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam raporu Fed faiz kararına etkisi bakımından yakından izlendi. Rapora göre ABD’de Ekim ayında tarım dışı istihdam 12 bin ile beklentilerin oldukça altında arttı. ABD’de işe alımların Ekim ayında 2020’den bu yana en yavaş hızda ilerlediğini ve işsizlik oranının yatay kaldığını gösteren verileri şiddetli kasırgalar ve büyük bir grev gibi tek seferlik geçici olaylar olarak algılayan yatırımcılar bu durumu hisse senedi piyasalarına yansıtmasalar da senen son Fed toplantısındaki faiz indirimi olasılıkları %70’ten %82 seviyelerine çıkmasına sebep oldu. Günü alımlarla kapayan ABD borsası için şu an en önemli madde başkanlık seçim sonuçları olacak.

Dolar endeksi geçen hafta 104 seviyesinin altına gelse de Cuma günü toparlanarak günü 104.31 seviyesinden tamamladı. Dolardeki değerlenme ile birlikte EURUSD paritesi 1.083 seviyesine gerileyerek günü tamamlarken GBPUSD parite ise yeni hükümetin yaptığı beklentiyi aşan borçalnma rakamı ardındna yaşadığı geri çekilmeyi bir miktar silerek günü %0,5 oranında yükselerek 1,2969 seviyesinde kapadı. Petrol tarafına baktığımızda Cuma gününü hafif yukarı yönlü kapamsına rağmen OPEC+'nın Aralık ayındaki üretim artışını bir ay ertelemeyi kabul etmesinin ardından yükselişe geçerek bu sabah itibariyle %1.6 seviyesinde primlenerek güne başladı.

Bugün Türkiye’de enflasyon verisi, Euro Bölgesi PMI verileri ve ABD’den gelecek fabrika siparişleri verisi takip edilecek.