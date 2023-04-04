Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Nisan 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici enflasyon verilerini yayımladı. Tüketici enflasyonu (TÜFE) bir önceki aya göre %2,29 artış gösterirken, yıllık bazda %50,51 olarak açıklandı. Aralık ayından bu yana ise TÜFE %12,52 artış gösterdi. Son bir yılda en yüksek artış %70,73 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşirken, onu %67,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. 3. Sırada %64,68 ile sağlık ana grubu yer aldı. Mart ayında aylık bazda en yüksek artış ise %6,30 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti. Üretici enflasyonunda ise (ÜFE) Mart ayında aylık bazda %0,44, yıllık bazda %62,45 ve Aralık ayından bu yana %6,25 artış olduğu açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan imalat PMI (Satın alma yöneticileri endeksi) Mart ayında 50,90 değerini aldı. Son 3 aydır 50 eşiğinin üzerinde yer alan endeks, sektörde iyleşmeye işaret etmeye devam etti. Ocak ve Şubat aylarında 50,10 değerinde olan endeksin, Mart ayı ile birlikte ivme kazanmaya başladığı görüldü ve Aralık 2021’den bu yana da en yüksek değeri aldı. Enflasyon ve tedarik zinciri sıkıntılarında hafifleme belirtilerinin gözlendiği ifade edilen özette, üretim ve yeni siparişlerin yeniden büyümeye geçmesiyle, faaliyet koşullarının iyileştiği vurgulandı. İstihdamda ise son beş ayın ilk düşüşünün yaşandığı belirtildi. PMI verileri, ekonomik büyümenin ne yönde olduğuna ilişkin önemli ipuçları verdiğinden, yakından takip ediliyor.

Euro Bölgesi imalat PMI veileri ise son 4 ayın en düşük değerini alarak 47,3 olarak açıklandı. Endeks, Haziran 2022’den bu yana 50 eşiğinin altında kalarak daralmaya işaret ediyor. Yüksek enflasyon sebebiyle artan yaşam maliyetlerinin etkisi, tüketicilerin satın alma konusunda temkinli olmasına yol açıyor. Bu da imalat sanayiyi baskılayan faktörlerin başında yer almakta.

ABD tarafında da imalat PMI Avrupa’ya benzer bir görüntü çiziyor. Mart ayında 46,3 değerini alan imalat PMI, Mayıs 2020’den bu yana en düşük değeri aldı. İmalat sektöründeki aktivite, 28 aylık bir büyüme döneminin ardından art arda 5 ay 50 eşiğinin altında kaldı.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, küresel bankacılık sisteminde kötüleşme olmazsa, borçlanma maliyetlerinde 50 baz puanlık artışın hala masada olduğunu söyledi.



Opec+ ülkelerinin sürpriz bir şekilde aldıkları petrol üretim kesintisi kararının yankıları sürüyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, alınan kararın küresel büyüme için olumlu olmadığını ve enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde belirsizliği ve yükü artırdığını söyledi. Yellen, kararın fiyatlara etkisinin ne olacağından henüz emin olmadığını, benzin fiyatlarının geçen yılki zirvesinden düşmesinin enflasyonu sınırlamaya yardımcı olduğunu ve bu eğilimin tersine çevrilmesinin zararlı olacağını belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Finlandiya’nın 31. üye olarak ittifaka katılacağını açıkladı. Türkiye’nin üyeliği onaylayan son ülke olduğunu söyleyen Stoltenberg, İsveç'in üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini de tekrarladı.

Bugün Euro Bölgesi ÜFE, ABD fabrika siparişleri, iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) verileri açıklanacak.



USDTRY 19,203, EURTRY 20,907 ve GBPTRY 23,836 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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04/04/2023 09:28