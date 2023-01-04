Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Ocak 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını yayımladı. Aralık ayında tüketici enflasyonu aylık olarak %1,18 artış gösterirken, yıllık olarak ise baz etkisiyle %84,39’dan %64,27’ye geriledi. Baz etkisi, 2021 Aralık ayında TL’deki sert değer kayıpları ve artan ithalat maliyetlerinden kaynaklanıyor. Aralık 2001’den bu yana en yüksek yıllık enflasyon oranıyla 2022 tamamlanmış oldu. Aralık 2001 yıllık TÜFE %68,50 olarak açıklanmıştı. Üretici fiyatlarında ise aylık bazda %0,24 gerileme görüldü. Yıllık bazda ÜFE %97,72 oldu.



Türkiye ile Bulgaristan arasında 13 yıllık iş birliğini öngören doğal gaz anlaşması imzalandı. Türkiye’den Bulgaristan’a yıllık yaklaşık olarak 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi bekleniyor. Anlaşma ile Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli bir adım atıldığı, ayrıca Bulgaristan ve Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlanacağı belirtildi.

Almanya’da enflasyon Aralık ayı öncü verilerine göre %0,8 gerileme kaydetti ve yıllık bazda %10,8’den %8,6’ya düştü. Beklentilerin üzerinde gerileyen enflasyon, yeni yılın ilk işlem gününde Avrupa borsalarına da pozitif yansıdı.



İngiltere imalat PMI (Satın alma yöneticileri endeksi) Aralık ayında 44,7 gelen öncü verilerin üzerine çıktı ve 45,3 açıklandı. Ancak Kasım ayında 46,5 olan verinin gerisinde ve 50 olan büyüme eşiğinin altında kalmaya devam etti. İngiltere imalat PMI Temmuz ayından bu yana 50 eşiğinin altında bulunuyor.



ABD üretim PMI’da ise Ekim ayında başlayan bozulma devam etti ve Aralık ayı nihai veriler öncü verileri teyit ederek 46,2 değerini aldı. Artan belirsizlik ve azalan talebin üretime olumsuz yansıdığı belirtildi.



Çin’in en büyük şehri Şanghay’da bir hastahane başhekim yardımcısı yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının bahar aylarına göre 20-30 kat arttığını ve muhtemelen Şhangay nüfusunun %70’ine yayıldığını söyledi.



Bugün Almanya ve Euro Bölgesi hizmet PMI verileri takip edilecek. Ayrıca ABD tarafında iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS), imalat PMI ve 13-14 Aralıkta gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları yayımlanacak.



USDTRY 18,731, EURTRY 19,800 ve GBPTRY 22,477 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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04/01/2023 09:10