Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Ocak 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 artış kaydetti. Böylelikle 2023 yılı 2001’den bu yana en yüksek yıllık TÜFE rakamıyla kapanmış oldu. Aylık bazda en yüksek artış %5,30 ile eğlence ve kültür ana grubunda gerçekleşti. İkinci sırada %4,97 ile konut yer alırken, üçüncü sırada %4,81 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu yer aldı. Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artış %93,24 ile lokanta ve oteller ana grubunda görülürken, ikinci sırada %82,06 ile eğitim ve üçüncü sırada %79,59 ile sağlık ana grubu yer aldı. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.



Üretici fiyat endeksinde ise Aralık ayında bir önceki aya göre %1,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,22 artış görüldü. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2 artış, imalatta %2 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,40 azalış ve su temininde %7,34 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri ise, madencilik ve taş ocakçılığında %65,59 artış, imalatta %53,68 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %29,69 azalış, ve su temininde %66,97 artış olarak gerçekleşti.



HSBC stratejistleri yayımladıkları bir notta Dolar/TL’nin yavaş ve ılımlı yükselişle yıl sonunda 33’e çıkacağı tahmininde bulundu. Yayımlanan notta, lira mevduatlara ödenen faizin güçlü bir şekilde yükseldiğine dikkat çekilirken, reel bazda bu mevduatların getirisinin hala negatif olduğu, ancak dinamiklerin lira için net bir şekilde daha pozitife döndüğü belirtildi. Lira mevduatın çekiciliğinin, yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024’te daha fazla artabileceği de ifade edildi.



İngiltere merkezli ekonomik araştırma şirketi Capital Economics’ten, gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Liam Peach, TCMB’nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını öngördü. Liam Peach, enflasyonun bu ay baz etkisi ve asgari ücretteki artış nedeniyle yükselmeye devam edebileceğini, ancak yılın geri kalanında istikrarlı bir şekilde düşerek 2024 yılı sonunda %30’a kadar inebileceğini belirtti. Kıdemli ekonomist, TCMB’nin sıkılaştırma politikasına ara vermeden önce bu ay %45’e kadar sadece bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyacağını da tahmin etti. TCMB politika faizi %42,50 seviyesinde bulunuyor ve sıradaki toplantı 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek.



ABD Merkez Bankası Aralık ayında gerçekleşen para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörülürken, yetkililer, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtti. Tutanaklara göre katılımcılar, politika görünümünü tartışırken, politika faizinin bu sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu gördüler, ancak gerçek politika seyrinin ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacağını da vurguladılar.

Bugün Almanya’da öncü TÜFE verisi, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de hizmet PMI verileri takip edilecek. Ayrıca ABD tarafında ADP özel sektör istihdam değişimi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.



USDTRY 29,788, EURTRY 32,538 ve GBPTRY 37,748 seviyelerinde fiyatlanıyor.