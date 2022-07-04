Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 04 Temmuz 2022

Geride bıraktığımız haftanın son günü ve ikinci yarının ilk günü Türkiye piyasalarında sakin bir seyir izlenmesine ragmen, günün en önemli haberi piyasa kapanışı sonrasında geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili paydaşların katılımı ile gerçekleşen basın toplantısında komitenin karara vardığı yeni asgari ücret miktarı 5,500 TL olarak açıklandı. Gün içinde ciddi bir hareketin yaşanmadığı döviz piyasasında amerikan doları’nın genel olarak değer kazanmasına bağlı olarak USDTRY kurunda sınırlı bir yükseliş kaydedilrken BIST100’ün ise %1.6 değer kazancı kaydettiğini gördük. Bu haftaya başlarken piyasanın odağında bugün açıklanacak enflasyon verisi yer almakta. Mayıs ayında yıllık %73.5 olarak açıklanan verinin bugün %80 seviyelerinde açıklanması beklentiler dahilinde. Haftaya açılışında USDTRY kuru 16.7530, GBPTRY 20.26 ve EURTRY 17.4450 seviyelerinde syretmekte.

Yurt dışında açıklanan önemli veriler arasında İngiltere ve ABD İmalat Sektörü Satın Alma Müdürleri Endekslerinin 50 üzerinde kalmalarına ragmen beklenti rakamların altında gelmeleri ve ABD imalat göstergesinin iki yılın en düşük seviyesine gerilemesi son zamanlarda yaşanan resesyon endişelerine katkı koyduğunu gördük. Bir diğer endişe verici very ise AB’de açıklanan ve beklenti oran olan %8.4’ün üzerinde %8.6 olarak açıklanan enflasyon verisi oldu. Veri Avrupa Merkez Bankası’nın da diğer gelişmiş ülke Merkez Bankaları gibi faiz artışı kervanına katılması gerektiğini teyit eder nitelikte idi. ABD’de yaşanan resesyon endişelerinin devam etmesiyle başlayan hisse senedi satış dalgası haftanın son günü tatil öncesi düşük işlem hacmi nedeniyle yerini pozitif tarafa bıraktı. Goldman Sachs Group stratejistleri, yatırımcıların ılımlı bir resesyonu fiyatlaması nedeniyle hisse senetlerinde yeniden satış riskinin hala yüksek olduğunu söyledi. Marjlar enflasyon testiyle karşı karşıya kaldığı ve tüketici duyarlılığını zayıflattığı için şirket kazançlarının büyük olasılıkla baskı altına gireceğini de eklediler.

Hafta genelinde takip edilecek verilere baktığımızda ABD’de Pazartesi günü Bağımsızlık Günü nedeni ile kapalı olacak piyasaların salı günü fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerine odaklanacağını görüyoruz. Haftanın sonunda ise özel sektör istihdam ve tarım dışı istihdam verileri ekonominin gidişatına ışık tutmaları bakımından oldukça yakından takip edilecek. Avrupa bölgesinde ise açıklanacak fabrika siparişleri ve AMB toplantı tutanakları haftanın önemli verileri arasında yer almakta.

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04/07/2022 11:46