Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 05 Ağustos 2022

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre TÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre %5,21, Aralık ayına göre %64,93 ve yıllık bazda %116,56 yükseldi. En yüksek artış %17,45 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşirken, sağlık ana grubu %14,71 ile ikinci sırada yer aldı.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak %1,75 seviyesine yükseltti. Karar metninde, Avrupa’da ve İngiltere’de enflasyonist baskıların arttığı belirtildi. Artan maliyetlerin enerji fiyatlarını yükseltmesinden dolayı ülkede hanehalkı reel gelirinde daha fazla düşüş beklediklerini, buna bağlı olarak da enflasyonun artmaya devam edeceği bildirildi.

Türkiye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin geçtiğimiz gün TCMB rezervlerinin bu hafta ve gelecek hafta yükseleceğine yönelik açıklamasının ardından, TCMB verilerine göre rezervler son bir yılın en düşük seviyesinden yükseldi. Geçtiğimiz hafta 98,3 milyar dolar olan toplam rezervler 101,3 milyar dolara yükseldi. -55,4 milyar dolar olan swap hariç net rezervler ise -54,8 milyar dolar oldu. Bakan Nebati, ülkelerle swap anlaşmalarının süreceğini açıklamıştı.



ABD Başkanı Joe Biden Enflasyonu Düşürme Yasası olarak adlandırılan tasarıyı görüşmek üzere bazı şirket üst yöneticileriyle ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile toplantı gerçekleştirdi. 430 milyar dolarlık yasa tasarısında çeşitli enerji projeleri ve sağlık sektörüyle ilgili yatırım ve reformlar bulunuyor. Projelerin ABD bütçe açığını 300 milyar dolar azaltması ve istihdama katkı sağlaması hedefleniyor.



ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 260 bin seviyesine çıkarak, Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD işsizlik oranı düşük seviyelerde olsa da, ABD Merkez Bankası faiz artışlarına devam ederken istihdam piyasasını bozmamaya önem veriyor. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bu bağlamda önemli olacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti sonrası yükselen Çin-Tayvan gerilimi devam ediyor. Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin ordusunun tatbikatlar sırasında fırlattığı güdümlü füzelerin Tayvan kara sularına düştüğü bildirildi.

Bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası askeri harekatı, tahıl koridoru ile Ukrayna-Rusya savaşı konularının ele alınması bekleniyor.



USDTRY 17,944, EURTRY 18,359 ve GBPTRY 21,788 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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05/08/2022 08:58