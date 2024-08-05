Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 05 Ağustos 2024

BİST-100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe; 137 puan civarında oldukça sert düşüşle başladı. Gün içerisinde, jeopolitik risklerin yanı sıra; ABD ekonomisine dair endişelerin küresel yansımaları ile 10.415,62 seviyesine kadar gerileyen endekste, seansın sonunu ise; yüzde 3,01 oranında düşüşle 10.473,47 puandan noktaladı.

Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın Cuma günü yayımladığı bültende; Genel Ticaret Sistemi’ne göre Temmuz ayında ihracatın, senelik bazda yüzde 13,8 oranında artışla 22 Milyar 512 Milyon Dolar olduğu ve aynı dönemde İthalatta senelik bazda yüzde 7,9 oranında yaşanan daralma ile 29 Milyar 747 Milyon Dolarlık gerçekleşme görüldüğü bildirildi. Böylece, Temmuz ayının Dış Ticaret Açığı; senelik olarak yüzde 42,3 oranında azalışla 7 Milyar 235 Milyon Dolar oldu.

Cuma günü küresel tarafta ise; ABD’nin önemli iş istatistikleri takip edildi. Tarım Dışı İstihdam beklentilerin hayli altında kalırken, geçen ayın datasının da aşağı yönlü revize edildiği görüldü. Ortalama Saatlik Kazançlar da tahminlerin altında gelirken, İşsizlik Oranı ise öngörülerin üzerine çıktı. Bu kötü verilerin sonrasında, küresel çapta piyasalar; ABD ekonomisinin resesyona sürükleneceği senaryosu ile satış baskısı içerisine girdi.

Kripto paralarda sert düşüş

ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri kripto paralarda büyük satış getirdi. Bitcoin haftaya yüzde 10, Ethereum ise yüzde 20'lik düşüşle başladı. Böylece Bitcoin yaklaşık 6 ayın dibini görürken, kripto paralardan son 24 saatte 260 milyar dolar silindi

Petrol, Ortadoğu'daki artan gerginliklere karşı piyasalarındaki satış dalgasıyla yedi aylık düşük seviyenin yakınında dalgalandı ve yatırımcılar İran'ın İsrail'e olası bir misilleme saldırısını bekliyor.

Brent vadeli işlemleri Cuma günü Ocak ayının başından bu yana en düşük seviyesinden kapandıktan sonra varil başına 77 dolar civarında işlem gördü, ABD ham petrolü ise 74 dolar civarında tutundu.

Gram altın güne 2 bin 621 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.442 dolardan işlem görürken, çeyrek altın ise 4 bin 193 liradan, işlem görüyor.

İran’ın, İsrail’e misilleme yapacağına dair artan jeopolitik risklerle; yeni haftanın başlangıcında Asya seansında satış baskısı hakim. BİST-100 Endeksi’nin de, haftanın ilk işlem gününe bu kapsamda negatif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomik takvimde; Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı günde, küresel tarafta ise; bir çok majör ekonominin Hizmet PMI verileri izlenecek ve özellikle ABD’den gelecek data önem arz edecek

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