Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 05 Aralık 2022

KKTC İstatistik Kurumu Kasım ayı tüketici enflasyonu verilerini yayımladı. TÜFE aylık bazda %2,48 artş gösterirken, Aralık ayından bu yana artış %86,14 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %114,35 oldu. Bir önceki aya göre en yüksek artış %5,26 ile ulaştırma ana grubunda gerçekleşirken, onu %5,19 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu takip etti.

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi’nde üretici enflasyonu Ekim ayında %30 ile son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Aylık bazda ise %2,9 gerileme kaydetti. ÜFE’nin gerilemesinde enerji maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

ABD’de tarım dışı istihdam verisi 263 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklenti, 200 bin artacağı yönündeydi. İşsizlik ise %3,7’de kaldı.

AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasında anlaştığı açıklandı. Tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirilecek. Rus pertolünün belirlenen fiyattan daha düşük bir seviyede satılmaması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta, reasürans ve aracılık hizmeti sunamayacak. Karar sonrası ise Rusya’dan, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacakları açıklaması yapıldı.

Bugün Türkiye TÜFE verisi takip edilecek. Ayrıca ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere Hizmet PMI verileri açıklanacak.

USDTRY 18,630, EURTRY 19,696 ve GBPTRY 22,970 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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05/12/2022 09:34