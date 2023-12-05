Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 05 Aralık 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Bir önceki aya göre %3,28 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %61,98 artış yaşandı. Ana harcama gruplarına bakıldığında yıllık bazda en yüksek artış %92,86 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. 2. sırada %82,13 ile sağlık yer alırken, 3. sırada %81,49 ile eğitim bulunuyor. Aylık bazda ise en fazla artış %11,7 ile konutta görüldü. 2. sırada %9,16 ile alkollü içecekler ve tütün yer alırken, 3. sırada %3,43 ile haberleşme yer aldı.



TÜİK verilerine göre Kasım ayında üretici fiyatlarında daha belirgin bir hızlanma görüldü. Ekim ayında %1,94 artış kaydeden ÜFE, Kasım ayında %2,81 artarken, yıllık bazda Ekim ayında %39,39 seviyesindeyken, Kasım ayında %42,25 oldu. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %65,49 artış, imalatta %54,11 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %30,00 azalış ve su temininde %70,23 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,68, imalatta %2,26, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %10,99 ve su temininde %1,91 artış olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelede uygulanan para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün Temmuz ayından bu yana devam ettiğini belirten Cevdet Yılmaz, “Enflasyonda gelecek yıl ortasından itibaren yıllık bazda belirgin düşüş, 2026 yılında ise tek haneyi hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı. Temmuz ayında %9,49 ile 2023 yılında zirve yapan aylık TÜFE, bu tarihten itibaren yavaşlama trendine girdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan diğer isim ise Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Bakan Şimşek, Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu söyledi. “Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu.” Açıklamasını yapan Bakan Şimşek, “Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." İfadelerini de kullandı. Enerji, gıda, alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç hesaplanan çekirdek TÜFE Kasım ayında aylık bazda %1,96 seviyesine kadar geriledi.



Almanya merkezli piyasa araştırma şirketi Sentix, Aralık ayına ilişkin yatırımcı güven endeksini yayımladı. Trendin tersine dönüp dönmemesi, işte bütün mesele bu başlıklı raporda, Euro Bölgesi’nde ekonomik beklentilerin 0,2 yükseldiği ve son 3 ayın zirvesini gördüğü vurgulandı. Beklentiler eksi 10 seviyesinden eksi 9,8 seviyesine yükseldi. Mevcut durum değerlendirmeleri ise bölgede 3,3 puan artışla eksi 23,5 seviyesine geldi. Yakında daha iyi ekonomik haberler bekleyebilir miyiz sorusuna da cevap arayan raporda, hala zayıf devam eden genel ivmenin ve belli miktarda uluslararası desteğin olmayışının buna engel olduğu belirtildi. Almanya bölgesinin ise Euro Bölgesi’ndeki ılımlı iyileşmeye bile ayak uyduramadığına işaret edildi. Almanya’da beklenti endeksi bir önceki aya göre 1,3 puan gerileyerek eksi 15,3 oldu. Genel endeks üst üste 3 ay yükseliş kaydederek eksi 25,5 seviyesine gelse de, bunun gerçeklikten çok bir yanılsama olduğu belirtildi.

ABD’li yatırım bankası JP Morgan 2024 Küresel Yatırım Görünümü Raporu’nu yayımladı. Raporda, enflasyonun gelecek yıl muhtemelen yatışacağı belirtilirken, yine de buna karşı önlem alınması gerektiği belirtildi. Yüksek faizlerin yol açacağı sıkıntıların yönetilebilir olacağı ön görülen raporda, bunun 2024 yılında ekonomide bir resesyona yol açmayacağı tahmin edildi.



ABD’de fabrika siparişlerinde sürpriz gerileme yaşandı. Ekim ayı verilerine göre %2,8 gerileme beklenen fabrika siparişleri Nisan 2020’den bu yana en sert gerilemyi kaydetti ve eksi %3,6 olarak açıklandı. Dayanıklı mal siparişleri %5,4 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler %1,9 düşüş yaşadı.



Bugün Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere ve ABD hizmet PMI verileri takip edilecek. Ayrıca Euro Bölgesi’nde ÜFE ile ABD tarafında iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) açıklanacak.



USDTRY 28,919, EURTRY 31,334 ve GBPTRY 36,534 seviyelerinde fiyatlanıyor.