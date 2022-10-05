Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 05 Ekim 2022

KKTC İstatistik Kurumu Eylül ayı tüketici enflasyonu verilerini yayımladı. Buna göre aylık bazda TÜFE %3,08 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %75,64, bir önceki yılın Eylül ayına göre ise %120,32 oranında arttı. Bir önceki aya göre en yüksek artış %40,17 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Enflasyondaki artışa en belirgin katkının enerji ve hizmet gruplarından geldiği, doğal gaz fiyatlarının yurt içi enerji fiyatlarına yansımasıyla, üretici fiyatlarındaki artışın hızlandığı açıklandı. Eylül ayında tüketici enflasyonu %3,08 ve yıllık bazda %83,45 artış göstermişti.



Türkiye Ticaret Bakanlığı Eylül ayı geçici verilerine göre dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı yıllık %9,2 artarak 22,6 milyar dolar olurken, ithalat ise %41,5 artışla 33 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül ayında 20,3 puan azalarak %68,5 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı Ağustos ayı iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) verilerine göre, açık iş sayısı, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 1,1 milyon azalarak 10,1 milyona düştü. Açık iş sayısındaki sert gerileme, iş gücü piyasasının yavaşlamasına işaret olarak değerlendirildi. FED’in para politikasını belirlerken yakından takip ettiği istihdam piyasası verileri bu noktada önem taşıyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de bu bağlamda yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları artan enerji fiyatlarının da etkisiyle Ağustos ayında aylık bazda %5 ve yıllık bazda %43,3 yükseldi.



Bugün Euro Bölgesi ve ABD hizmet PMI verileri açıklanacak.

USDTRY 18,572, EURTRY 18,524 ve GBPTRY 21,254 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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05/10/2022 08:23