Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 05 Ekim 2023

KKTC İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı. Tüketici fiyatları aylık bazda %3,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %63,64 ve bir önceki yılı aynı ayına göre %81,22 artış yaşadı. Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %17.89 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşti. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubu %9.86 ile ikinci sırada, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubu %4.72 ile üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 518 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 87 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Özette, Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkilerin zayıfladığı, aylık fiyat artışlarının hizmetler ile alkol-tütün dışında kalan gruplarda yavaşladığı belirtildi. Hizmet grubunda hakim olan, dönemsel fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışları neticesinde, güçlü fiyat artışlarının genele yayılan bir şekilde devam ettiği vurgulandı. Eylül ayında üniversite ücreti, okul servisi ve yurt ücreti gibi eğitimle bağlantılı kalemler yüksek fiyat artışları ile öne çıkarken, kirada süregelen yükseliş eğiliminin güçlendiği ifade edildi. Enerji grubu fiyat artışında başta ham petrol olmak üzere enerji emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkili olduğu belirtilen özette, gıda grubunda ise genele yayılan fiyat artışları devam etmekle birlikte, aylık fiyat artışı ekmek ve tahıllar ile sebze fiyatları öncülüğünde son iki aya kıyasla yavaşlama kaydettiği belirtildi. Eylül ayı enflasyonu aylık bazda %4,75 ve yıllık bazda %61,53 olarak açıklanmıştı.



ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, kurum yöneticilerinin Ankara ve İstanbul’da hükümet yetkilileri, bankacılar ve ekonomistlerle bir araya geldiği Türkiye gezisinin ardından bir rapor yayımladı. Raporda, yeni ekonomi ekibinden bahsedilirken, daha geleneksel politikalara geçişin makroekonomik görünümün istikrarlı hale gelmesi konusunda duyarlılığı iyileştirdiği ifade edildi. Diğer yandan Türkiye ekonomisindeki zorlukların devam ettiğini ifade eden kurum analistleri, 2024’ün ilk çeyreğinde yapılacak olan yerel seçimlerin sıkılaştırma sürecini yavaşlatabileceği yönünde riskler olduğunu dile getirdiler. TCMB’nin dezenflasyon konusundaki kararlı duruşuna bağlı olarak Ekim ayında 500 baz puan artışla politika faizini %35’e çıkartmasını bekleyen analistler, Mart ayı sonrası ise seçim sürecinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilme ihtimali ile daha fazla sıkılaştırma öngördü ve önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde faizlerin %40’a çıkabileceği tahmininde bulundu.



Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi Ağustos ayı üretici enflasyonu verilerini yayımladı. AB’de ÜFE, Ağustos ayında aylık bazda %0,5 artarken, yıllık bazda %10,5 geriledi. Euro Bölgesi’nde ise ÜFE, Ağustos’ta aylık bazda %0,6 yükselirken, yıllık bazda %11,5 düştü. Yıllık bazda en sert gerileme %51,2 ile İrlanda’da görüldü. Slovakya’da ise %9,8 ile bölgede görülen en yüksek artış yaşandı.

ABD tarafında ADP araştırma enstitüsü tarafından yayımlanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam değişikliği beklentilerin altında kaldı. Veri 153 bin artış beklentisine karşın 89 bin olarak açıklandı ve Ocak 2021’den bu yana en yavaş büyümeyi gösterdi. ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi yarın yayımlanacak.



Geçtiğimiz gün açıklanan hizmet PMI verilerine baktığımızda ise İngiltere’de son 8 ayın en zayıf verisi açıklandı ve hizmet PMI Eylül ayında 49,3 oldu. Böylece hizmet PMI verisi 2 ay üst üste 50 değerinin altında kalarak daralmaya işaret etti. İmalat ve hizmet sektörlerini gösteren bileşik PMI İngiltere’de 48,5 oldu. Euro Bögesi’nde ise Ağustos ayında 47,9 olan hizmet PMI Eylül ayında 48,7 seviyesine yükselse de daralmaya işaret etmeye devam etti. Bileşik PMI 47,2 olarak açıklandı. ABD tarafında 50,1 olarak açıklanan hizmet PMI gerileme trendinde bulunuyor ve büyüme eşiğinde kalsa da sınıra dayanmış durumda. Bileşik PMI 50,2.



USDTRY 27,567, EURTRY 29,014 ve GBPTRY 33,519 seviyelerinde fiyatlanıyor.