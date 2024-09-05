Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 05 Eylül 2024

Salı günü Türkiye’de açıklanan enflasyon verisi ardından dün de KKTC’de merakla beklenen veri açıklandı. İstatistik Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre yurt içinde fiyatlar aylık bazda %3.28 oranında artış kaydederken, yıllıkta ise %64.75 oranında bir artışa işaret etti. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı olan %72 seviyesine kıyasla gerileme kaydeden Ağustos enflasyonu olumlu gelişme kaydetmiş oldu. Aralık ayından bu yana artış oranı ise %42.17 olarak belirlendi. Enflasyon rakamına en fazla katkı koyan alan ve oranları ise %5.25 ile lokanta ve oteller, %5,16 ile eğlence ve kültür, %4.39 ile eğitim ve %4.02 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak açıklandı.

Türkiye piyasaları için veri bakımından sakin geçen günde haber akışı izlendi. Göze çarpan başlıklar arasında Suudi Merkez Bankası ile TCMB arasında imzalanan mutabakat zaptı yer aldı. Bu mutabakat zaptına göre iki kurum arasında Finansal istikrar ve teknolojilere odaklanan bir çerçeve oluşturuldu. Ayrıca dün Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi’nin Türkiye’ye yaptığı ziyaret ardından iki ülke arasında 17 anlaşmaya imza atıldı.

Diğer taraftan dün haber sitelerine yansıyan bir diğer haber ise Türkiye’nin 2009 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından kurulan BRICS topluluğuna üyelik başvurusu yaptığı yönünde oldu. Söz konusu talep Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov tarafından doğrulanırken, başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Türkiye piyasaları için sakin bir gün geride kalırken BIST100’de %0.37 oranında hafif gerileme gözlemlenirken Türk Lirasında ise Dolara karşı hafif değer kazancı gözlemlendi. Dün günü 33.98 seviyesinden tamamlayan USDTRY bugün açılışta 34.028 seviyesinde işlem görmekte. EURTRY 37.696, ve GBPTRY 44.7460 seviyesinde fiyatlanmakta.

Yurt dışı tarafta takip edilen verilerde Avrupa bölgesi ÜFE Temmuz’da aylık bazda %0,8 artış, yıllıkta ise %2,1 oranında düşüş yaşadı. Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 artması, yıllık bazda yüzde 2,5 azalması yönündeydi. Beklentileri karşılamasa da yıllık bazda gerileme kaydedilmesi enflasyon üzerindeki baskının azaldığına işaret ederken Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimi konusunda elini rahatlatmış oldu.

Açıklanan diğer önemli veri grubu ise Avrupa PMI rakamları oldu. Bileşik PMI, Ağustos'ta 51 olarak açıklanırken hizmet PMI ise 52.9 olarak kayıtlara geçti. İki veri de beklentileri karşılayamasa da 50 üzeri değerlerin devamı belirtilen sektörlerde büyümeye işaret ettiğinden Avrupa için olumlu veri olarak kaydedilmiş oldu.

İngiltere tarafında ise açıklanan veriler daha iyimser bir tablo sergiledi. Hizmet PMI rakamı 53.7 ile beklenti olan 53.3’ün üzerinde gelirken, Bileşik PMI ise 53.8 gerçekleşme ile 53.4 beklentinin üzerinde gelerek İngiltere ekonomisinin gidişatına dair olumlu sinyaller verdi.

ABD’de Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan dış ticaret açığı verisi ise %7.9’luk bir artışa işaret ederek moralleri bozdu. Böylelikle dış ticaret açığı 78.8 milyar dolara ulaşarak iki yılın zirvesine ulaşmış oldu. ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde artış kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, Temmuz'da bir önceki aya göre 4,9 milyar dolar artarak 27,2 milyar dolara ulaştı.

Diğer taraftan faiz indirimi kararı öncesi yakından takip edilen istihdam alanına ışık tutan JOLTS açık iş pozisyonları verisi 8.1 milyon açık iş pozisyonu beklentisine kıyasla 7.6 milyon olarak gelerek istihdam piyasasındaki soğumaya dikkat çekti. Öte yandan ABD’de yayınlanan FED’in bej kitap raporuna göre birçok bölgede ekonomik aktivitenin yatay ve düşüş eğiliminde olduğu yönündeki rapor 18 Eylül’de açıklanacak FED faiz kararı öncesi faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesine katkıda bulundu.

Bugün Türkiye’de açıklanacak OVP piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Ayrıca TCMB rezerv rakamları ve yabancıların Sermaye piyasasındaki işlem istatistikleri izlenecek. Yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek önemli veriler arasında yer almkta.