Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 05 Ocak 2024

KKTC İstatistik Kurumu Aralık ayı tüketici enflasyonu verilerini yayımladı. Tüketici fiyatları, bir önceki aya göre %5,44 ve yıllık bazda %83,63 artış kaydetti. Ana harcama gruplarına bakıldığında aylık bazda en yüksek artış %15,10 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti. İkinci sırada %14,82 ile sağlık ve %10,8 ile üçüncü sırada konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubu yer aldı. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 557 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 33 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği açıklandı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Tüketici fiyatlarının aralık ayında %2,93 oranında arttığı hatırlatılan rapoda, yıllık enflasyonun 2,79 puan yükseldiği ve 2023 yılını %64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladığı belirtildi. TCMB’nin son yayımladığı enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %65 olarak öngörülmüştü. Yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artışın daha belirgin olduğu ifade edilen raporda, bedelsiz doğal gaz kullanım sınırının aşılmasının aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan olduğu ve akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüşün enerji grubu fiyat artışını sınırladığı aktarıldı. Ayrıca raporda, sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldiği belirtildi. Enflasyonun ana eğilimi, tüm göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde, bir önceki aya kıyasla görece yatay bir seyir izleyerek, Enflasyon Raporu’nda öngörülenden daha ılımlı bir görünüme işaret ettiği de aktarıldı.



Almanya’da Aralık ayı öncü verilere göre tüketici enflasyonu aylık bazda %0,1 ve yıllık bazda %3,7 artış gösterdi. Enerji fiyatları yıllık bazda %4,1 arttı. Aralık 2023’te enerji fiyatlarındaki artışın, “Aralık acil yardımı” olarak bilinen ve Federal Hükümetin Aralık 2022’de hanehalklarının gaz ve ısınma için aylık avans ödemelerini karşıladığı tek seferlik bir önlem sebebiyle baz etkisinden kaynaklandığı belirtildi. Gıda enflasyonu ise yıllık bazda %4,5 oldu ve yavaşlayışını sürdürdü. Bir önceki ay gıda enflasyonu yıllık bazda %5,5 seviyesinde bulunuyordu.



Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2024 raporunu yayımladı. Çatışmalardan ve iklim değişilkiğinden kaynaklanan çok sayıda şok, milyonlarca kişinin yaşamını ve geçimini olumsuz etkileyerek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ilerlemeyi daha da tehlikeye atsa da, dünya ekonomisinin 2023’te dünya genelindeki ciddi parasal sıkılaştırma ve kalıcı politika belirsizliklerinin ortasında beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladığı belirtidi. Birçok büyük gelişmiş ekonominin, keskin parasal sıkılaştırmaya rağmen tüketici harcamalarını destekleyen güçlü işgücü piyasaları ile dikkat çekici bir dayanıklılık gösterdiği aktarılan raporda, dünya ekonomisinin 2023’te resesyon gibi en kötü senaryodan kaçındığı ve ufukta uzun süreli bir düşük büyüme döneminin göründüğü kaydedildi. ABD ekonomisinin 2024’te %1,4’e yavaşlamasının beklendiği belirtilen raporda, ABD ekonomisinin 2025’te de %1,7 büyüyeceği öngörüldü. Avrupa Birliği’nde ekonomik büyümenin ise bu yıl %1,2, 2025’te %1,6 olacağı tahmin edildi. Türkiye'de ekonomi yönetiminin enflasyonu dizginlemek için para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırdığı hatırlatılan raporda, ülkede geçen yıl %3,5 büyüme tahmin edildiği, ekonomik büyüme öngörüsünün bu yıl için %2,7 gelecek yıl için de %3,1 olduğu aktarıldı. Türkiye’de enflasyonun 2024’te gevşemesinin beklendiği kaydedilirken, ancak fiyat artışlarının 2025’e kadar çift haneli seviyelerde kalmasının öngörüldüğü açıklandı.



ABD’de ADP özle sektör istihdam verileri açıklandı. ADP özel sektör istihdamı Aralık ayında 164 bin arttı. Beklenti 115 bin seviyelerindeydi. Eğlence ve otel işe alımlarındaki artışın etkisiyle iş kazanımları art arda dördüncü ayda da artış kaydetmiş oldu. İnşaat sektöründe istihdamın yüksek faiz oranlarına rağmen gücünü korumaya devam ettiği belirtilirken, imalat sektöründe istihdam geriledi. ADP Başekonomisti Nela Richardson, “Pandemi öncesi işe alımla oldukça uyumlu bir işgücü piyasasına geri dönüyoruz. Ücretler son dönemdeki enflasyonu tetiklememiş olsa da, artık ücret artışlarının gerilemesi nedeniyle ücret-fiyat sarmalına ilişkin her türlü risk neredeyse tamamen ortadan kalktı.” İfadelerini kullandı.



Bugün ABD tarım dışı istihdam verisi iş gücü piyasasına daha net bir ışık tutacak. Yine ABD’de işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç verileri öne çıkacak. Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE ve Almanya’da perakende satışlar günün diğer öne çıkan verileri olacak. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.



USDTRY 29,841, EURTRY 32,604 ve GBPTRY 37,798 seviyelerinde fiyatlanıyor.





Bu habere tepkiniz:

