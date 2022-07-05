Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 05 Temmuz 2022

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de aylık bazda artış %4,95 olurken, yıllık enflasyon %78,62’ye çıktı. Üretici fiyatları ise aylık bazda %6,77 artarken, yıllık bazda %138,31 artış gösterdi. TÜFE son 24 yılın zirvesinde yer alırken, ÜFE ise 27 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon rakamları sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatin, başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere, küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların etkisiyle Türkiye’de de enflasyonun Haziran ayında yükselmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Nebati, “Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır.” İfadalerini kullandı.



Amerikan Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye 2022 yıl sonu TÜFE beklentisini %49,5’ten %63,1’e çıkardı. 2023 yıl sonu tahminini ise %19’dan %22,5’e yükseltti.



EURO Bölgesi Üretici fiyatarında artış devam etse de yavaşlama kaydetti. Eurostat verilerine göre ÜFE Mayıs’ta aylık bazda %0,7 arttı. Yıllık bazda ise %37,2’den %36,3’e geriledi. Enflasyonun yavaşlamasında enerji maliyetlerindeki azalmanın etkili olduğu belirtildi.



Rusya Devletine ait doğalgaz şirketi Gazprom’un Avrupa ülkelerine ilettiği doğalgazın yanı sıra sıvılaştırılmış doğalgazda da ödemeleri ruble olarak talep edebileceği bildirildi. Norveç’te ise enerji sektörü çalışanlarının ücret konusunda anlaşamayıp greve gideceklerini duyurmasının ardından, Avrupa’da gaz fiyatlarında %10’a varan seviyelerde yükselişler gözlendi.



Almanya Başbakanı Scholz, yükselen enerji fiyatları ve enflasyon konusunda tarihi bir zorlukla karşı karşıya olduklarını belirterek, mevcut krizin birkaç ay içinde bitmeyeceğini açıkladı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, rekor yakıt fiyatlarını dengelemek için Suudilerin daha fazla petrol üretmeleri gerektiğini söyledi.



Bugün İtalya Başbakanı Mario Draghi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye rezmi ziyarette bulunacak. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel sorunların ele alınması bekleniyor.



USDTRY 16,826, EURTRY 17,568 ve GBPTRY 20,389 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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05/07/2022 09:22