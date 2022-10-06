Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 06 Ekim 2022

Dünya Bankası yayımladığı Avrupa ve Orta Asya bölgesel ekonomi raporunda, Türkiye’nin 2022 büyüme tahminini %4,7 olarak güncellendi. Daha önceki tahmin %2,3 seviyelerindeydi. Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin Türkiye üzerinde sınırlı etkiye sahip olduğu bildirilen raporda, ancak yükselen enerji ve gıda fiyatları yoluyla, enflasyonist baskı ve cari işlemler açığının yüksek seyrettiği belirtildi. Ayrıca raporda, Avrupa ve Orta Asya bölgesinin, savaş nedeniyle ekonomik belirsizliklerle dolu olduğu ifade edildi.



ABD’de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi açıklanan ve tarım dışı istihdam verisi için de bir gösterge niteliği taşıyan ADP özel sektör istihdamı, Eylül ayında 208 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Pozitif gelen veri sonrası yapılan açıklamada, insanların işgücü piyasasına geri döndüğüne dair işaretler olduğu belirtildi.

Dün gerçekleşen OPEC+ Bakanlar Komitesi toplantısında, Kasım ayından itibaren günlük iki milyon varillik üretim kesintisi kararı alındı. Zayıflayan küresel ekonomi sebebiyle yaşanan petrol fiyatlarındaki gerilemeyi durdurmak için alınan karar, 2020 yılından bu yana en sert üretim kesintisi olacak. Petrol kararını değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Bugünkü duyurunun ardından OPEC+'ın Rusya ile aynı safta olduğu açık." İfadelerini kullandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere’nin kredi notunu AA- olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi. Yapılan açıklamada, yeni mali paketin orta vadede mali açıklarda önemli bir artışa neden olacağı belirtilirken, 2023’te İngiltere ekonomisinin daralacağı tahmininde bulunuldu.

AB ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması üzerinde anlaştığı bilgileri gelirken, Rusya Başbakan yardımcısından, fiyat tavanı gelirse Rusya petrol üretimini azaltabilir açıklaması geldi.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Euro Bölgesi’nde ise perakende satış verileri takip edilecek.

USDTRY 18,569, EURTRY 18,413 ve GBPTRY 21,080 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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06/10/2022 08:50